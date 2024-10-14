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≡ Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50283
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
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Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento. "Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром!", - отметил аким.
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boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
14
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 21:07
#45
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Зачем вообще аким Кустаная?Одного областного хватит за глаза.Населения в Кустанае как в одном районе станции метро в Питере.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11399
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 21:17
#46
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Цитата:
electro:
звезду уже пытается поймать

---Власть портит людей
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
377
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 23:19
#47
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А где Справедливый Казахстан, Закон и порядок? Где Конституция РК? Разве не маслихаты должны защищать интересы народа и руководить исполнительной властью в регионе во имя исполнения принципа Справедливости, Закона и наведения Порядка в стране? Вот вам налицо отсутствие контроля со стороны Костанайского областного маслихата, Костанайского городского маслихата, о чем говорил Президент РК! У нас депутаты маслихатов, являясь фактическими представителями исполнительной власти, вместо того, чтобы показать власть над ними и не утверждать никакого бюджета пока не будет Справедливости в расходовании госбюджета, покорно молчат, при этом молча подписывают то, что требует исполнительная власть! Все искажено! Из всего маслихата, никто не бубнил даже против, кроме двух депутатов маслихата, чувствовалось, что они усвоили высказывания Президента РК о слабой работе Маслихатов на местах! Тут же аким встает на дыбы перед журналистами, давая понять, кто вы такие, чтобы спрашивать информацию несекретного характера про покупку авто, тут я власть и в связи с этим просто игнорирует мнение 2-х депутатов маслихата, которые справедливо высказались против покупки авто! Надо настаивать народу, и требовать от депутатов маслихата, поскольку они являются представительной властью в нашем регионе, чтобы ставили на место зазнавшихся акимов, считающих себя детьми Бога! Даже Розинов хотел быть сыном Елбасы, высказываясь ему на встрече! Если не одергивать понтовитых, то мы скоро вылетим в "трубу", ведь не для кого не секрет, что гос-во является импортозависимым, а не экспортным, поскольку никто толком не работает, не говоря о том, что никто из госслужащих не контролирует услугодателей, которые работают по госзакупкам "тяп-ляп!. Все эти нарушения мы все видим наяву! Раз глава гос-ва объявил, что маслихаты обязаны работать на народ и представлять его интересы, то вам всем флаг Казахстана в руки и требуйте Справедливости по имя Закона и Порядка в стране!

[Исправлено: абике, 15.10.2024 - 00:29]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1484
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 23:47
#48
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абике
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42094
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 15.10.24 - 00:04
#49
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Цитата:
абике:
А где Справедливый Казахстан, Закон и порядок? Где Конституция РК?

Ты только проснулся?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 15.10.24 - 06:45
#50
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Цитата:
111:
Ты только проснулся?

Нет он все в кашу намешал и всё из за не самого дорогого автомобиля. Вообще то на госслужбе напрямую запрещено эксплуатировать автомобиль превысивший заводской срок эксплуатации.А это если не ошибаюсь 10 лет.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
351
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 15.10.24 - 08:21
#51
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Вот и слетели маски, снимите его уже с работы, его никто не выбирал, бог знает как его назначили, снять и все, за неуважение к депутату, за неуважение к журналисту, если депутат "никто" и вопросы задавать "не должен" тогда зачем этот цирк с маслихатами?! Открытым текстом напишите в законе, аким хозяин района, истина в последней инстанции, вопросы ему не задавать и.т.д. вы холопы должны быть благодарны что я вами руковожу и все в таком духе

[Исправлено: ОГПУ, 15.10.2024 - 12:22]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1027
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 15.10.24 - 09:27
#52
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Думаю что многие поняли неправильно. Критика не в адрес акима или его работы. Критика относительно непоколебимой потребности излишне дорогого авто там, где он не особо нужен.
Купите местный cobalt или jac. По бездорожью ездить не надо, содержать дорогой автопарк тоже так себе удовольствие. Все таки аким города, а не егерь (браконьеров по лесу ловить на кроссовере). По асфальту ездить можно на машине попроще.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 15.10.24 - 09:36
#53
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Цитата:
vofkakst:
Купите местный cobalt или jac.

А Вы ездили на Кобальте, в такси и то там неудобно, качество JAC у меня под вопросом. Посмотрите на кладбище патрулек и увидите, в чём счастье! Кроме того КИА это будет уже сильно локализованный бренд с местным автозаводом, а не сборка SKD. А кроме того надо уважать своего акима города, который я считаю уже достаточно много сделал для города, в отличие от Ахметова, Гауеза и т.д. Уже два действия которые приходят сразу на ум, дорога с Северо-Запада на Аэропорт и расширение дорог в юбилейном и Береке и что самое ценное, не в полной мере ,но противостоит притязанием акима области стать главным в городе.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 15.10.24 - 09:40
#54
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Цитата:
ОГПУ:
его никто не выбирал, бог знает как его назначили, снять и все,

Ионенко в рудном якобы выбрали, настало счастье для рудничан? Там Закон о местном самоуправлении менять надо, а так кинули кость местным популистам, те и рады. И зачем говорить от всех, меня полностью устраивает Жундубаев, это мой аким города, если бы были выборы проголосовал бы не задумываясь! Устроили тут бурю в стакане воды!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 15.10.24 - 09:45
#55
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Причём я с ним даже незнаком, была одна аудиенция пятиминутная,в бытность его акимом Лисаковска, когда он просто перенаправил к заму по вопросам ЖКХ
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1027
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 15.10.24 - 09:52
#56
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Цитата:
saba:
зачем говорить от всех,

Так и вы ж говорите от всех) что все завидуют, критикуют, ругают и т.д.

Лично я - к тому, что такие траты можно и нужно оптимизировать. Вываливать еще 20+ млн на 10 лет - не кажется ли жирноватым для маленького города? Только честно и объективно
Весь город с конца в конец за 15-20 минут проехать можно. И сделать это можно на машине дешевле.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 15.10.24 - 16:33
#57
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Цитата:
vofkakst:
Только честно и объективно

Честно и объективно, КИА Сорренто это авто как раз для нашего города. Это не Лексус 700, не Мерседес S класса, так машина среднего класса, так и город тоже среднего класса, всё в порядке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6537
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 15.10.24 - 18:24
#58
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Цитата:
ОГПУ:
Открытым текстом напишите в законе, аким хозяин района,


Зачем писать: так оно фактически и есть.
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