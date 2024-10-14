НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 872 из 873«1...870871872873»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 22:56
#13066
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться? Лужайка у вас уж больно красивая!

Давайте смоделируем ситуацию как положено: на моей красивой лужайке, на ее небольшом куске уже живёт семья этого сильного соседа, и на кону моя жизнь. Да, я выберу жизнь.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:00
#13067
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Про внутреннее разногласие, полюбопытствуйте пожалуйста, сколько людей из Донбасса сбежало от притеснений народной милиции ЛДНР!

А вы полюбопытствуйте, сколько сбежало из Украины, лишь бы их не отправили насильно защищать то, что они не хотят защищать и потому что ставят жизнь на первое место.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:03
#13068
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
простые люди не приветствовали как пришлых людей из запада Украины, так и воинствующих людей из администрации

Разумеется, не приветствовали, они хотели совсем другого - чтобы им дали жить так как они хотят. Но это не согласовывалось с украинским законодательством, поэтому нужна была автономия. Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:05
#13069
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
но и говорить про жителей Донбасса, как о ярых сторонниках отделения от Украины я не стал бы.

Повторюсь, они не хотели отделяться, просто хотели пару законов под себя изменить.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:07
#13070
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы,

Можете ещё полюбопытствовать, чем унитарное государство отличается от федерального. Конституции разные, знаете ли.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:12
#13071
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы полюбопытствуйте, сколько сбежало из Украины, лишь бы их не отправили насильно защищать то, что они не хотят защищать

Сколько немцев сбежало из нацисткой Германии и сколько сдалось в первые месяцы войны лишь бы не воевать за гитлера?
Несколько тысяч
А сколько советских солдат и гражданских сдалось лишь бы не воевать за Сталина?
От 6 до 8 млн вместе с гражданскими которые перешли на сторону немцев и стали им прислуживать в оккупационной зоне
У немцев было заград отряды? Нет
У советских были заград отряды и штрафбаты набранные из провинившихся солдат? Да были

Делаем вывод по твоему утверждению
Нацисты молодцы они стояли до конца за фюрера
А советские только за шкуру свою переживали и вообще не хотели воевать за свою страну и если бы не НКВД и массовые наказания СССР бы сдался в 1941

Очередной раз Макс восхитился нацизмом))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:18
#13072
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...

Америка знаешь как называется официально?
Юнайтед стэйтс оф Америка
Тобиш
Союз государств Америки если дословно
Штат это государство
А Украина само по себе государство без разделения на ещё более мелкие государства в себе
К слову Россия тоже приближена должна была быть к американской системе
Но в 1993 татарам запретили отделятся
А Чечню в 1994 начали бомбить за то что те уже отделились
Чёж не дали то независимости? Зато потом в 2014 начали ныть чтобы Украина дала независимость искусственным республикам на месте Донецкой и луганской областей
Лицемеры? Да
Долицимерились? Конечно))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42094
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 00:03
#13073
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
потому что ставят жизнь на первое место.

Песнь раба?
Да, он прежде всего выберет жизнь и чтоб его кормили и был полон холодильник ихними отходами с барского стола..
Совершенно верно..
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
898
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 10:51
#13074
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Насчёт ИИ меня Максаф так запугал. что я жду конца света без третьей мировой и ядерной зимы!

Да это он излишне оптимистично фантазирует. Люди досе не в курсе как их собственный мозг работает а уже мнят что что-то искусственное сварганили.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42094
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 12:59
#13075
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все что нужно знать о русской армии русского мира..
Песенка прикол


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 16:44
#13076
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
раба?

А может труса? Я конечно никто , чтобы так радикально высказываться, но я почему то так думаю!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:17
#13077
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Можете ещё полюбопытствовать, чем унитарное государство отличается от федерального. Конституции разные, знаете ли.

Ой, начните ещё меня сложностью внесения изменений в конституцию пугать :lol:
Чё там у вас, русский язык до сих пор межнационального общения или где? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:19
#13078
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Украина само по себе государство без разделения на ещё более мелкие государства в себе

Ага, неделимая, как атом :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:21
#13079
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А может труса? Я конечно никто , чтобы так радикально высказываться, но я почему то так думаю!

Сколько миллионов человек покинули Украину по этой причине?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:25
#13080
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сколько? Сколько было население до вторжения России и сколько осталось? Не так уж и мало, раз российская армия буксует, не все такие как Вы, кто то и Родину защищает
Профайл
Страница 872 из 873«1...870871872873»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS