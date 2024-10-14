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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 22:56
Цитата:
Давайте смоделируем ситуацию как положено: на моей красивой лужайке, на ее небольшом куске уже живёт семья этого сильного соседа, и на кону моя жизнь. Да, я выберу жизнь.
saba:
А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться? Лужайка у вас уж больно красивая!
А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться? Лужайка у вас уж больно красивая!
Давайте смоделируем ситуацию как положено: на моей красивой лужайке, на ее небольшом куске уже живёт семья этого сильного соседа, и на кону моя жизнь. Да, я выберу жизнь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:00
Цитата:
А вы полюбопытствуйте, сколько сбежало из Украины, лишь бы их не отправили насильно защищать то, что они не хотят защищать и потому что ставят жизнь на первое место.
saba:
Про внутреннее разногласие, полюбопытствуйте пожалуйста, сколько людей из Донбасса сбежало от притеснений народной милиции ЛДНР!
Про внутреннее разногласие, полюбопытствуйте пожалуйста, сколько людей из Донбасса сбежало от притеснений народной милиции ЛДНР!
А вы полюбопытствуйте, сколько сбежало из Украины, лишь бы их не отправили насильно защищать то, что они не хотят защищать и потому что ставят жизнь на первое место.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:03
Цитата:
Разумеется, не приветствовали, они хотели совсем другого - чтобы им дали жить так как они хотят. Но это не согласовывалось с украинским законодательством, поэтому нужна была автономия. Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...
saba:
простые люди не приветствовали как пришлых людей из запада Украины, так и воинствующих людей из администрации
простые люди не приветствовали как пришлых людей из запада Украины, так и воинствующих людей из администрации
Разумеется, не приветствовали, они хотели совсем другого - чтобы им дали жить так как они хотят. Но это не согласовывалось с украинским законодательством, поэтому нужна была автономия. Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:05
Цитата:
Повторюсь, они не хотели отделяться, просто хотели пару законов под себя изменить.
saba:
но и говорить про жителей Донбасса, как о ярых сторонниках отделения от Украины я не стал бы.
но и говорить про жителей Донбасса, как о ярых сторонниках отделения от Украины я не стал бы.
Повторюсь, они не хотели отделяться, просто хотели пару законов под себя изменить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:07
Цитата:
Можете ещё полюбопытствовать, чем унитарное государство отличается от федерального. Конституции разные, знаете ли.
maxsaf:
Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы,
Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы,
Можете ещё полюбопытствовать, чем унитарное государство отличается от федерального. Конституции разные, знаете ли.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:12
Цитата:
Сколько немцев сбежало из нацисткой Германии и сколько сдалось в первые месяцы войны лишь бы не воевать за гитлера?
Несколько тысяч
А сколько советских солдат и гражданских сдалось лишь бы не воевать за Сталина?
От 6 до 8 млн вместе с гражданскими которые перешли на сторону немцев и стали им прислуживать в оккупационной зоне
У немцев было заград отряды? Нет
У советских были заград отряды и штрафбаты набранные из провинившихся солдат? Да были
Делаем вывод по твоему утверждению
Нацисты молодцы они стояли до конца за фюрера
А советские только за шкуру свою переживали и вообще не хотели воевать за свою страну и если бы не НКВД и массовые наказания СССР бы сдался в 1941
Очередной раз Макс восхитился нацизмом))
maxsaf:
А вы полюбопытствуйте, сколько сбежало из Украины, лишь бы их не отправили насильно защищать то, что они не хотят защищать
А вы полюбопытствуйте, сколько сбежало из Украины, лишь бы их не отправили насильно защищать то, что они не хотят защищать
Сколько немцев сбежало из нацисткой Германии и сколько сдалось в первые месяцы войны лишь бы не воевать за гитлера?
Несколько тысяч
А сколько советских солдат и гражданских сдалось лишь бы не воевать за Сталина?
От 6 до 8 млн вместе с гражданскими которые перешли на сторону немцев и стали им прислуживать в оккупационной зоне
У немцев было заград отряды? Нет
У советских были заград отряды и штрафбаты набранные из провинившихся солдат? Да были
Делаем вывод по твоему утверждению
Нацисты молодцы они стояли до конца за фюрера
А советские только за шкуру свою переживали и вообще не хотели воевать за свою страну и если бы не НКВД и массовые наказания СССР бы сдался в 1941
Очередной раз Макс восхитился нацизмом))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 23:18
Цитата:
Америка знаешь как называется официально?
Юнайтед стэйтс оф Америка
Тобиш
Союз государств Америки если дословно
Штат это государство
А Украина само по себе государство без разделения на ещё более мелкие государства в себе
К слову Россия тоже приближена должна была быть к американской системе
Но в 1993 татарам запретили отделятся
А Чечню в 1994 начали бомбить за то что те уже отделились
Чёж не дали то независимости? Зато потом в 2014 начали ныть чтобы Украина дала независимость искусственным республикам на месте Донецкой и луганской областей
Лицемеры? Да
Долицимерились? Конечно))
maxsaf:
Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...
Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...
Америка знаешь как называется официально?
Юнайтед стэйтс оф Америка
Тобиш
Союз государств Америки если дословно
Штат это государство
А Украина само по себе государство без разделения на ещё более мелкие государства в себе
К слову Россия тоже приближена должна была быть к американской системе
Но в 1993 татарам запретили отделятся
А Чечню в 1994 начали бомбить за то что те уже отделились
Чёж не дали то независимости? Зато потом в 2014 начали ныть чтобы Украина дала независимость искусственным республикам на месте Донецкой и луганской областей
Лицемеры? Да
Долицимерились? Конечно))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42094
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 00:03
Цитата:
Песнь раба?
Да, он прежде всего выберет жизнь и чтоб его кормили и был полон холодильник ихними отходами с барского стола..
Совершенно верно..
maxsaf:
потому что ставят жизнь на первое место.
потому что ставят жизнь на первое место.
Песнь раба?
Да, он прежде всего выберет жизнь и чтоб его кормили и был полон холодильник ихними отходами с барского стола..
Совершенно верно..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 898
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 10:51
Цитата:
Да это он излишне оптимистично фантазирует. Люди досе не в курсе как их собственный мозг работает а уже мнят что что-то искусственное сварганили.
saba:
Насчёт ИИ меня Максаф так запугал. что я жду конца света без третьей мировой и ядерной зимы!
Насчёт ИИ меня Максаф так запугал. что я жду конца света без третьей мировой и ядерной зимы!
Да это он излишне оптимистично фантазирует. Люди досе не в курсе как их собственный мозг работает а уже мнят что что-то искусственное сварганили.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42094
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 12:59
Все что нужно знать о русской армии русского мира..
Песенка прикол
Песенка прикол
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 16:44
Цитата:
А может труса? Я конечно никто , чтобы так радикально высказываться, но я почему то так думаю!
111:
раба?
раба?
А может труса? Я конечно никто , чтобы так радикально высказываться, но я почему то так думаю!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:17
Цитата:
Ой, начните ещё меня сложностью внесения изменений в конституцию пугать
Чё там у вас, русский язык до сих пор межнационального общения или где?
saba:
Можете ещё полюбопытствовать, чем унитарное государство отличается от федерального. Конституции разные, знаете ли.
Можете ещё полюбопытствовать, чем унитарное государство отличается от федерального. Конституции разные, знаете ли.
Ой, начните ещё меня сложностью внесения изменений в конституцию пугать
Чё там у вас, русский язык до сих пор межнационального общения или где?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:19
Цитата:
Ага, неделимая, как атом
abaika95:
А Украина само по себе государство без разделения на ещё более мелкие государства в себе
А Украина само по себе государство без разделения на ещё более мелкие государства в себе
Ага, неделимая, как атом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:21
Цитата:
Сколько миллионов человек покинули Украину по этой причине?
saba:
А может труса? Я конечно никто , чтобы так радикально высказываться, но я почему то так думаю!
А может труса? Я конечно никто , чтобы так радикально высказываться, но я почему то так думаю!
Сколько миллионов человек покинули Украину по этой причине?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.10.24 - 18:25
Цитата:
Сколько? Сколько было население до вторжения России и сколько осталось? Не так уж и мало, раз российская армия буксует, не все такие как Вы, кто то и Родину защищает
maxsaf:
Сколько? Сколько было население до вторжения России и сколько осталось? Не так уж и мало, раз российская армия буксует, не все такие как Вы, кто то и Родину защищает
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