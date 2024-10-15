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Совхозы строили, бригады шабашников со всего ссср, местные старожилы, скорее всего помнят кто строил, снести нужно, зачем судьбу испытывать? Простояло здание 50 лет, пора и честь знать, скажите спасибо Великой державе СССР, и ищите деньги на строительство новой школы, кстати это не только этой школы касается, все введённые в эксплуатацию объекты, инфраструктура, выходят из строя, ресурс не вечный, это по всему бывшему союзу такая ситуация, дальше нужно думать кто и на что будет строить дома, школы, дороги и атомные станции