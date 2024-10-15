НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Детей не пущу". Прекратить ремонт в школе требуют родители учеников в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50283
"Детей не пущу". Прекратить ремонт в школе требуют родители учеников в Костанайской области
Отправлено: 15.10.24 - 17:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родители выступают против продолжения ремонта в здании школы, где в сентябре обрушилась стена и плиты перекрытия. Они также заявляют, что учиться детям там в дальнейшем будет небезопасно, и не верят экспертам, которые считают, что здание не несет никакой угрозы.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
351
Re: "Детей не пущу". Прекратить ремонт в школе требуют...
Отправлено: 15.10.24 - 17:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совхозы строили, бригады шабашников со всего ссср, местные старожилы, скорее всего помнят кто строил, снести нужно, зачем судьбу испытывать? Простояло здание 50 лет, пора и честь знать, скажите спасибо Великой державе СССР, и ищите деньги на строительство новой школы, кстати это не только этой школы касается, все введённые в эксплуатацию объекты, инфраструктура, выходят из строя, ресурс не вечный, это по всему бывшему союзу такая ситуация, дальше нужно думать кто и на что будет строить дома, школы, дороги и атомные станции :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42094
Re: "Детей не пущу". Прекратить ремонт в школе требуют...
Отправлено: 15.10.24 - 18:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По любому развалятся остальные пролеты со временем.
В акимате сидят идиоты и не видят этого?
Одна шина на авто сама по себе не может износиться, изнашиваются две по крайней мере.
То же самое и с усталостью этих плит.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS