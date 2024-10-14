saba: А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться? Лужайка у вас уж больно красивая!
Давайте смоделируем ситуацию как положено: на моей красивой лужайке, на ее небольшом куске уже живёт семья этого сильного соседа, и на кону моя жизнь. Да, я выберу жизнь.
saba: простые люди не приветствовали как пришлых людей из запада Украины, так и воинствующих людей из администрации
Разумеется, не приветствовали, они хотели совсем другого - чтобы им дали жить так как они хотят. Но это не согласовывалось с украинским законодательством, поэтому нужна была автономия. Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...
maxsaf: А вы полюбопытствуйте, сколько сбежало из Украины, лишь бы их не отправили насильно защищать то, что они не хотят защищать
Сколько немцев сбежало из нацисткой Германии и сколько сдалось в первые месяцы войны лишь бы не воевать за гитлера? Несколько тысяч А сколько советских солдат и гражданских сдалось лишь бы не воевать за Сталина? От 6 до 8 млн вместе с гражданскими которые перешли на сторону немцев и стали им прислуживать в оккупационной зоне У немцев было заград отряды? Нет У советских были заград отряды и штрафбаты набранные из провинившихся солдат? Да были
Делаем вывод по твоему утверждению Нацисты молодцы они стояли до конца за фюрера А советские только за шкуру свою переживали и вообще не хотели воевать за свою страну и если бы не НКВД и массовые наказания СССР бы сдался в 1941
maxsaf: Америка вся так живёт - в каждом штате свои законы, и ниче...
Америка знаешь как называется официально? Юнайтед стэйтс оф Америка Тобиш Союз государств Америки если дословно Штат это государство А Украина само по себе государство без разделения на ещё более мелкие государства в себе К слову Россия тоже приближена должна была быть к американской системе Но в 1993 татарам запретили отделятся А Чечню в 1994 начали бомбить за то что те уже отделились Чёж не дали то независимости? Зато потом в 2014 начали ныть чтобы Украина дала независимость искусственным республикам на месте Донецкой и луганской областей Лицемеры? Да Долицимерились? Конечно))
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