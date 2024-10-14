Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento. "Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром!", - отметил аким. Читать новость
А где Справедливый Казахстан, Закон и порядок? Где Конституция РК? Разве не маслихаты должны защищать интересы народа и руководить исполнительной властью в регионе во имя исполнения принципа Справедливости, Закона и наведения Порядка в стране? Вот вам налицо отсутствие контроля со стороны Костанайского областного маслихата, Костанайского городского маслихата, о чем говорил Президент РК! У нас депутаты маслихатов, являясь фактическими представителями исполнительной власти, вместо того, чтобы показать власть над ними и не утверждать никакого бюджета пока не будет Справедливости в расходовании госбюджета, покорно молчат, при этом молча подписывают то, что требует исполнительная власть! Все искажено! Из всего маслихата, никто не бубнил даже против, кроме двух депутатов маслихата, чувствовалось, что они усвоили высказывания Президента РК о слабой работе Маслихатов на местах! Тут же аким встает на дыбы перед журналистами, давая понять, кто вы такие, чтобы спрашивать информацию несекретного характера про покупку авто, тут я власть и в связи с этим просто игнорирует мнение 2-х депутатов маслихата, которые справедливо высказались против покупки авто! Надо настаивать народу, и требовать от депутатов маслихата, поскольку они являются представительной властью в нашем регионе, чтобы ставили на место зазнавшихся акимов, считающих себя детьми Бога! Даже Розинов хотел быть сыном Елбасы, высказываясь ему на встрече! Если не одергивать понтовитых, то мы скоро вылетим в "трубу", ведь не для кого не секрет, что гос-во является импортозависимым, а не экспортным, поскольку никто толком не работает, не говоря о том, что никто из госслужащих не контролирует услугодателей, которые работают по госзакупкам "тяп-ляп!. Все эти нарушения мы все видим наяву! Раз глава гос-ва объявил, что маслихаты обязаны работать на народ и представлять его интересы, то вам всем флаг Казахстана в руки и требуйте Справедливости по имя Закона и Порядка в стране!
Нет он все в кашу намешал и всё из за не самого дорогого автомобиля. Вообще то на госслужбе напрямую запрещено эксплуатировать автомобиль превысивший заводской срок эксплуатации.А это если не ошибаюсь 10 лет.
Вот и слетели маски, снимите его уже с работы, его никто не выбирал, бог знает как его назначили, снять и все, за неуважение к депутату, за неуважение к журналисту, если депутат "никто" и вопросы задавать "не должен" тогда зачем этот цирк с маслихатами?! Открытым текстом напишите в законе, аким хозяин района, истина в последней инстанции, вопросы ему не задавать и.т.д. вы холопы должны быть благодарны что я вами руковожу и все в таком духе
Думаю что многие поняли неправильно. Критика не в адрес акима или его работы. Критика относительно непоколебимой потребности излишне дорогого авто там, где он не особо нужен. Купите местный cobalt или jac. По бездорожью ездить не надо, содержать дорогой автопарк тоже так себе удовольствие. Все таки аким города, а не егерь (браконьеров по лесу ловить на кроссовере). По асфальту ездить можно на машине попроще.
А Вы ездили на Кобальте, в такси и то там неудобно, качество JAC у меня под вопросом. Посмотрите на кладбище патрулек и увидите, в чём счастье! Кроме того КИА это будет уже сильно локализованный бренд с местным автозаводом, а не сборка SKD. А кроме того надо уважать своего акима города, который я считаю уже достаточно много сделал для города, в отличие от Ахметова, Гауеза и т.д. Уже два действия которые приходят сразу на ум, дорога с Северо-Запада на Аэропорт и расширение дорог в юбилейном и Береке и что самое ценное, не в полной мере ,но противостоит притязанием акима области стать главным в городе.
ОГПУ: его никто не выбирал, бог знает как его назначили, снять и все,
Ионенко в рудном якобы выбрали, настало счастье для рудничан? Там Закон о местном самоуправлении менять надо, а так кинули кость местным популистам, те и рады. И зачем говорить от всех, меня полностью устраивает Жундубаев, это мой аким города, если бы были выборы проголосовал бы не задумываясь! Устроили тут бурю в стакане воды!
Так и вы ж говорите от всех) что все завидуют, критикуют, ругают и т.д.
Лично я - к тому, что такие траты можно и нужно оптимизировать. Вываливать еще 20+ млн на 10 лет - не кажется ли жирноватым для маленького города? Только честно и объективно Весь город с конца в конец за 15-20 минут проехать можно. И сделать это можно на машине дешевле.
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