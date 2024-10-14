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≡ "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50280
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
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Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
898
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 16:15
#60
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Цитата:
ACROS:
.всё течёт- всё меняется...".

Ну вот что течет это верно. А вот что меняется...не знаю. Разве что химический состав немного. Консерванты там, стабилизаторы всякие.
Цитата:
saba:
я за! Ещё бы памятник поставил!

С этим на корчагина (дважды), володарского, сандригайло, ленина по мелочи, ну и там частично частный сектор. К 50 лет фрунзик отношения не имеет :lol:
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