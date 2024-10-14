"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры. Читать новость
Конечно, тут вы правы: - зачем нам эта х..ня, когда можно после споров о политики перейти от футбола к вечному- к баб.., пардон к прекрасному полу - какие горячие в любви- блондинки или брюнетки ?? Вит как вы думаете: - немки или русские, или же украинки с польками более раскрепощены в постели? Мне кажеться в обыденной жизни эти вопросы более актуальны, нежели 30, 40 или же 50 лет Великого Октября. В конце поста по примеру колумниста Воронина приведу цитату из прошлого: "...всё течёт- всё меняется...".
Конечно что касается улиц, там страх божий, все в ямах, неосвещенные, одна глухомань и позор. Если бы их при переименовании бы сделали соответствующе, со всеми делами, то может бы было бы и неплохо. Люди бы согласились. А так называть именем Байтурсынова откровенное рудненское гамно, зачем?
Ну у нас родич родился от узбека, вот он, этот узбек уже коренной, родители комбинатовцы, дед с бабкой комбинатовцы, уважаемые рудничане. Первая волна привоза узбеков сюда, точнее они по удостоверению уже казахи. Это когда был ответ на то что делала Россия, захватывая Грузию. Вот, они теперь коренные..
Я многого не понимаю. Я кжбинский у нас всё по другому было, старое кжби , новое, вот и воевали. Откуда взялись эти активисты и почему у них такая злоба к прошлому тоже не понимаю. 30-40-50 лет Октября тоже мало понимаю, за что люди цепляются. Мне в память врезался рассказ матери из 1942 года. Учительница у них была, голодала как все, урожай собрали, всё на фронт отправили, мама и все собирали остатки, поймали. детей не тронули , учительнице кажется 14 лет впаяли.
Мама с 30 года, потом в Озёрном нашли штурмбанфюрера СС , я говорю откуда узнали,по радио сообщили! Этот штурмбанфюрер родился в г. Энгельс, Саратовской области за пределы Казахстана выезжал один раз , привлекли по трудовому фронту в г. Свердловск.
50 лет октября улица гамномесов, заброшенная всеми властями, хотя одна из как бы центральных и по идее она, раскинутая на две полосы или как там, дороги, должна быть просто идеальной и величественной, но нет. Единственное что можно вспомнить, там стоит Арасан пиво и мебельпарк, развлечение для местных рудничан. Называть вот это , хотя нет, можно назвать Назарбаева, вот наверно будет соответствовать..
40 лет Октября, это еще один позор данного Города, это самый позорный позор так сказать. Позорище даже самой позорной гамномесной улице где то на болотах. Кто нибудь ездил в на Комбинат? А далее в Горняцкий? Видел эту дорогу в слякоть и ударял свое авто на пересечении с Топоркова прям на перекрестке? Особенно Горняцкий, особенно район Пионерской, да на этой улице живого места нет! Гамно, гамно и гамно!. Вопрос конечно и к тем, кто название этого гамна менять не хочет, допустим на го.вно, (стопслово?), чем оно по сути и является.. Вам какая разница, как это гамно назовут с одной стороны Но с другой услышу тут же парирующий и убивающий сразу ответ - Оно хоть и гамно, хоть мы в нем и живем, но оно наше.. Ну и как раз будут правы. Зачем называть это гамно нашему Акимату, именами каких то известных людей, словно они гамномесы а не какие то личности, тоже не пойму. Если назвать гамно именем нашего областного акима, будет ли он этому рад? Хотя да, приходя в туалет и говоря на гамно так, как скажут его называть, получается имя увековечится. Хоть оно и по сути гамно, но.. какой то кайф от этого, что гамно назвали твоим именем.. И он прав. Как тут быть среди этого всего гамна или го.вна, чье гамно или го.вно нам ближе, уж и не знаю, но надо выбирать как говорится, какое съесть.. Выбираем и наслаждаемся..
40 лет Октября, это еще один позор данного Города, это самый позорный позор так сказать. Уважаемый! Если вам не нравится что-то у нашем житие, вы можете найти лучшее, например можете уехать в Индию, там прямо на улице готовят еду, в Нигерию там сейчас тепло можно загорать или Гренландию там никогда не водятся комары и змеи, Можем проводить вас с оркестром и наймем плакальщиц чтобы демонстративно оплакивать ваш отъезд. Дверь открыта!
ACROS: А, тут есть рудничане ? Мне кажеться все тут - КЕЛЬГЕНБАИ.
Сильно зависит от того что вы вкладываете в понятие рудничане. Ну у меня бабка приехала на строительство города, мать тут родилась, я сам только первые два года прожил не здесь подпадает этот набор под понятие рудничанин?
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