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≡ "Кепка с интеллектом" - Может ли школьный проект помочь слабовидящим жителям Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50280
"Кепка с интеллектом" - Может ли школьный проект помочь слабовидящим жителям Костаная?
Отправлено: 15.10.24 - 13:38
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- У нашей кепки есть ультразвуковые датчики: один отправляет сигнал, другой принимает, - объясняет ученик 9 класса ОШ № 19 Леонид НАПРАСНЫЙ. - После чего голосом сигнализирует о препятствии.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5988
Re: "Кепка с интеллектом" - Может ли школьный проект...
Отправлено: 15.10.24 - 13:38
#1
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Смотрел молодцы! В этот же день прошла информация по Первому каналу РФ, там уже более продвинутые варианты, нельзя останавливаться,нужно взять лучшее и идти дальше
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