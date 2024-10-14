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"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50280
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6535
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 12:46
Цитата:
Конечно, тут вы правы: - зачем нам эта х..ня, когда можно после споров о политики перейти от футбола к вечному- к баб.., пардон к прекрасному полу - какие горячие в любви- блондинки или брюнетки ??
Вит как вы думаете: - немки или русские, или же украинки с польками более раскрепощены в постели?
Мне кажеться в обыденной жизни эти вопросы более актуальны, нежели 30, 40 или же 50 лет Великого Октября.
В конце поста по примеру колумниста Воронина приведу цитату из прошлого: "...всё течёт- всё меняется...".
Карачун:
В мире столько интересных вещей,
В мире столько интересных вещей,
Конечно, тут вы правы: - зачем нам эта х..ня, когда можно после споров о политики перейти от футбола к вечному- к баб.., пардон к прекрасному полу - какие горячие в любви- блондинки или брюнетки ??
Вит как вы думаете: - немки или русские, или же украинки с польками более раскрепощены в постели?
Мне кажеться в обыденной жизни эти вопросы более актуальны, нежели 30, 40 или же 50 лет Великого Октября.
В конце поста по примеру колумниста Воронина приведу цитату из прошлого: "...всё течёт- всё меняется...".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6535
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 12:48
Цитата:
А, тут есть рудничане ?
Мне кажеться все тут - КЕЛЬГЕНБАИ.
Михаил:
вы из этих людей, которые не знают историю своего города, его людей
вы из этих людей, которые не знают историю своего города, его людей
А, тут есть рудничане ?
Мне кажеться все тут - КЕЛЬГЕНБАИ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 188
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 12:54
Коренной, родители до сих пор в нем живут, дай Бог им здоровья и долгих лет жизни чтобы пережить это мракобесие!!!!
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:06
Конечно что касается улиц, там страх божий, все в ямах, неосвещенные, одна глухомань и позор.
Если бы их при переименовании бы сделали соответствующе, со всеми делами, то может бы было бы и неплохо.
Люди бы согласились.
А так называть именем Байтурсынова откровенное рудненское гамно, зачем?
Если бы их при переименовании бы сделали соответствующе, со всеми делами, то может бы было бы и неплохо.
Люди бы согласились.
А так называть именем Байтурсынова откровенное рудненское гамно, зачем?
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:12
Цитата:
Ну у нас родич родился от узбека, вот он, этот узбек уже коренной, родители комбинатовцы, дед с бабкой комбинатовцы, уважаемые рудничане.
Первая волна привоза узбеков сюда, точнее они по удостоверению уже казахи.
Это когда был ответ на то что делала Россия, захватывая Грузию.
Вот, они теперь коренные..
ACROS:
, тут есть рудничане ?
, тут есть рудничане ?
Ну у нас родич родился от узбека, вот он, этот узбек уже коренной, родители комбинатовцы, дед с бабкой комбинатовцы, уважаемые рудничане.
Первая волна привоза узбеков сюда, точнее они по удостоверению уже казахи.
Это когда был ответ на то что делала Россия, захватывая Грузию.
Вот, они теперь коренные..
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:19
Цитата:
А я за! Ещё бы памятник поставил!
abaika95:
А я предлагаю в улицу имени Фрунзика Мкртчана))
А я предлагаю в улицу имени Фрунзика Мкртчана))
А я за! Ещё бы памятник поставил!
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:26
Цитата:
Там же есть какая то улица какому то Фрунзику, с Гагарина идет до Парковой, и Франтику, с Ленина до Парковой идет.
saba:
А я за! Ещё бы памятник поставил!
А я за! Ещё бы памятник поставил!
Там же есть какая то улица какому то Фрунзику, с Гагарина идет до Парковой, и Франтику, с Ленина до Парковой идет.
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:28
Я многого не понимаю. Я кжбинский у нас всё по другому было, старое кжби , новое, вот и воевали. Откуда взялись эти активисты и почему у них такая злоба к прошлому тоже не понимаю. 30-40-50 лет Октября тоже мало понимаю, за что люди цепляются. Мне в память врезался рассказ матери из 1942 года. Учительница у них была, голодала как все, урожай собрали, всё на фронт отправили, мама и все собирали остатки, поймали. детей не тронули , учительнице кажется 14 лет впаяли.
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:31
Там даже есть улица какому то Тарану, только не знаю какому.
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:33
Мама с 30 года, потом в Озёрном нашли штурмбанфюрера СС , я говорю откуда узнали,по радио сообщили! Этот штурмбанфюрер родился в г. Энгельс, Саратовской области за пределы Казахстана выезжал один раз , привлекли по трудовому фронту в г. Свердловск.
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:40
50 лет октября улица гамномесов, заброшенная всеми властями, хотя одна из как бы центральных и по идее она, раскинутая на две полосы или как там, дороги, должна быть просто идеальной и величественной, но нет.
Единственное что можно вспомнить, там стоит Арасан пиво и мебельпарк, развлечение для местных рудничан.
Называть вот это , хотя нет, можно назвать Назарбаева, вот наверно будет соответствовать..
Единственное что можно вспомнить, там стоит Арасан пиво и мебельпарк, развлечение для местных рудничан.
Называть вот это , хотя нет, можно назвать Назарбаева, вот наверно будет соответствовать..
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:53
40 лет Октября, это еще один позор данного Города, это самый позорный позор так сказать.
Позорище даже самой позорной гамномесной улице где то на болотах.
Кто нибудь ездил в на Комбинат?
А далее в Горняцкий?
Видел эту дорогу в слякоть и ударял свое авто на пересечении с Топоркова прям на перекрестке?
Особенно Горняцкий, особенно район Пионерской, да на этой улице живого места нет!
Гамно, гамно и гамно!.
Вопрос конечно и к тем, кто название этого гамна менять не хочет, допустим на го.вно, (стопслово?), чем оно по сути и является..
Вам какая разница, как это гамно назовут с одной стороны
Но с другой услышу тут же парирующий и убивающий сразу ответ - Оно хоть и гамно, хоть мы в нем и живем, но оно наше..
Ну и как раз будут правы.
Зачем называть это гамно нашему Акимату, именами каких то известных людей, словно они гамномесы а не какие то личности, тоже не пойму.
Если назвать гамно именем нашего областного акима, будет ли он этому рад?
Хотя да, приходя в туалет и говоря на гамно так, как скажут его называть, получается имя увековечится.
Хоть оно и по сути гамно, но.. какой то кайф от этого, что гамно назвали твоим именем..
И он прав.
Как тут быть среди этого всего гамна или го.вна, чье гамно или го.вно нам ближе, уж и не знаю, но надо выбирать как говорится, какое съесть..
Выбираем и наслаждаемся..
Позорище даже самой позорной гамномесной улице где то на болотах.
Кто нибудь ездил в на Комбинат?
А далее в Горняцкий?
Видел эту дорогу в слякоть и ударял свое авто на пересечении с Топоркова прям на перекрестке?
Особенно Горняцкий, особенно район Пионерской, да на этой улице живого места нет!
Гамно, гамно и гамно!.
Вопрос конечно и к тем, кто название этого гамна менять не хочет, допустим на го.вно, (стопслово?), чем оно по сути и является..
Вам какая разница, как это гамно назовут с одной стороны
Но с другой услышу тут же парирующий и убивающий сразу ответ - Оно хоть и гамно, хоть мы в нем и живем, но оно наше..
Ну и как раз будут правы.
Зачем называть это гамно нашему Акимату, именами каких то известных людей, словно они гамномесы а не какие то личности, тоже не пойму.
Если назвать гамно именем нашего областного акима, будет ли он этому рад?
Хотя да, приходя в туалет и говоря на гамно так, как скажут его называть, получается имя увековечится.
Хоть оно и по сути гамно, но.. какой то кайф от этого, что гамно назвали твоим именем..
И он прав.
Как тут быть среди этого всего гамна или го.вна, чье гамно или го.вно нам ближе, уж и не знаю, но надо выбирать как говорится, какое съесть..
Выбираем и наслаждаемся..
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