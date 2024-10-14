"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном

Отправлено: - 13:53

40 лет Октября, это еще один позор данного Города, это самый позорный позор так сказать.

Позорище даже самой позорной гамномесной улице где то на болотах.

Кто нибудь ездил в на Комбинат?

А далее в Горняцкий?

Видел эту дорогу в слякоть и ударял свое авто на пересечении с Топоркова прям на перекрестке?

Особенно Горняцкий, особенно район Пионерской, да на этой улице живого места нет!

Гамно, гамно и гамно!.

Вопрос конечно и к тем, кто название этого гамна менять не хочет, допустим на го.вно, (стопслово?), чем оно по сути и является..

Вам какая разница, как это гамно назовут с одной стороны

Но с другой услышу тут же парирующий и убивающий сразу ответ - Оно хоть и гамно, хоть мы в нем и живем, но оно наше..

Ну и как раз будут правы.

Зачем называть это гамно нашему Акимату, именами каких то известных людей, словно они гамномесы а не какие то личности, тоже не пойму.

Если назвать гамно именем нашего областного акима, будет ли он этому рад?

Хотя да, приходя в туалет и говоря на гамно так, как скажут его называть, получается имя увековечится.

Хоть оно и по сути гамно, но.. какой то кайф от этого, что гамно назвали твоим именем..

И он прав.

Как тут быть среди этого всего гамна или го.вна, чье гамно или го.вно нам ближе, уж и не знаю, но надо выбирать как говорится, какое съесть..

Выбираем и наслаждаемся..