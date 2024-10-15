Re: Мост из прошлого в никуда - На «дорожку жизни» надеются...

Отправлено: - 13:23

Ребенок погиб, никто на себя ответственность не возьмет.

Мост да, нужен.

Все зависит только от того, сколько можно денег отмыть.

Если 50 процентов можно отпилить, то построят обязательно.

А на нет и суда нет..