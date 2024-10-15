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≡ Мост из прошлого в никуда - На «дорожку жизни» надеются жители поселка в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50280
Мост из прошлого в никуда - На «дорожку жизни» надеются жители поселка в Костанайской области
Отправлено: 15.10.24 - 13:23
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Между деревенькой Козырёвка и большим селом Октябрьское лежит насыпная дамба через реку Аят. В этом году переправа стала причиной гибели ребенка. Местные жители требуют обезопасить переход через речку, а власти отвечают: дамбу лучше убрать совсем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
Re: Мост из прошлого в никуда - На «дорожку жизни» надеются...
Отправлено: 15.10.24 - 13:23
#1
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Ребенок погиб, никто на себя ответственность не возьмет.
Мост да, нужен.
Все зависит только от того, сколько можно денег отмыть.
Если 50 процентов можно отпилить, то построят обязательно.
А на нет и суда нет..
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