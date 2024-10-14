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≡ "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50280
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
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Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6535
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 12:46
#45
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Цитата:
Карачун:
В мире столько интересных вещей,


Конечно, тут вы правы: - зачем нам эта х..ня, когда можно после споров о политики перейти от футбола к вечному- к баб.., пардон к прекрасному полу - какие горячие в любви- блондинки или брюнетки ??
Вит как вы думаете: - немки или русские, или же украинки с польками более раскрепощены в постели?
Мне кажеться в обыденной жизни эти вопросы более актуальны, нежели 30, 40 или же 50 лет Великого Октября.
В конце поста по примеру колумниста Воронина приведу цитату из прошлого: "...всё течёт- всё меняется...".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6535
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 12:48
#46
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Цитата:
Михаил:
вы из этих людей, которые не знают историю своего города, его людей


А, тут есть рудничане ?
Мне кажеться все тут - КЕЛЬГЕНБАИ.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
188
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 12:54
#47
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Коренной, родители до сих пор в нем живут, дай Бог им здоровья и долгих лет жизни чтобы пережить это мракобесие!!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:06
#48
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Конечно что касается улиц, там страх божий, все в ямах, неосвещенные, одна глухомань и позор.
Если бы их при переименовании бы сделали соответствующе, со всеми делами, то может бы было бы и неплохо.
Люди бы согласились.
А так называть именем Байтурсынова откровенное рудненское гамно, зачем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:12
#49
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Цитата:
ACROS:
, тут есть рудничане ?

Ну у нас родич родился от узбека, вот он, этот узбек уже коренной, родители комбинатовцы, дед с бабкой комбинатовцы, уважаемые рудничане.
Первая волна привоза узбеков сюда, точнее они по удостоверению уже казахи.
Это когда был ответ на то что делала Россия, захватывая Грузию.
Вот, они теперь коренные..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5988
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:19
#50
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Цитата:
abaika95:
А я предлагаю в улицу имени Фрунзика Мкртчана))

А я за! Ещё бы памятник поставил!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:26
#51
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Цитата:
saba:
А я за! Ещё бы памятник поставил!

Там же есть какая то улица какому то Фрунзику, с Гагарина идет до Парковой, и Франтику, с Ленина до Парковой идет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5988
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:28
#52
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Я многого не понимаю. Я кжбинский у нас всё по другому было, старое кжби , новое, вот и воевали. Откуда взялись эти активисты и почему у них такая злоба к прошлому тоже не понимаю. 30-40-50 лет Октября тоже мало понимаю, за что люди цепляются. Мне в память врезался рассказ матери из 1942 года. Учительница у них была, голодала как все, урожай собрали, всё на фронт отправили, мама и все собирали остатки, поймали. детей не тронули , учительнице кажется 14 лет впаяли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:31
#53
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Там даже есть улица какому то Тарану, только не знаю какому.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5988
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:33
#54
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Мама с 30 года, потом в Озёрном нашли штурмбанфюрера СС , я говорю откуда узнали,по радио сообщили! Этот штурмбанфюрер родился в г. Энгельс, Саратовской области за пределы Казахстана выезжал один раз , привлекли по трудовому фронту в г. Свердловск.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 13:40
#55
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50 лет октября улица гамномесов, заброшенная всеми властями, хотя одна из как бы центральных и по идее она, раскинутая на две полосы или как там, дороги, должна быть просто идеальной и величественной, но нет.
Единственное что можно вспомнить, там стоит Арасан пиво и мебельпарк, развлечение для местных рудничан.
Называть вот это , хотя нет, можно назвать Назарбаева, вот наверно будет соответствовать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 13:53
#56
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40 лет Октября, это еще один позор данного Города, это самый позорный позор так сказать.
Позорище даже самой позорной гамномесной улице где то на болотах.
Кто нибудь ездил в на Комбинат?
А далее в Горняцкий?
Видел эту дорогу в слякоть и ударял свое авто на пересечении с Топоркова прям на перекрестке?
Особенно Горняцкий, особенно район Пионерской, да на этой улице живого места нет!
Гамно, гамно и гамно!.
Вопрос конечно и к тем, кто название этого гамна менять не хочет, допустим на го.вно, (стопслово?), чем оно по сути и является..
Вам какая разница, как это гамно назовут с одной стороны
Но с другой услышу тут же парирующий и убивающий сразу ответ - Оно хоть и гамно, хоть мы в нем и живем, но оно наше..
Ну и как раз будут правы.
Зачем называть это гамно нашему Акимату, именами каких то известных людей, словно они гамномесы а не какие то личности, тоже не пойму.
Если назвать гамно именем нашего областного акима, будет ли он этому рад?
Хотя да, приходя в туалет и говоря на гамно так, как скажут его называть, получается имя увековечится.
Хоть оно и по сути гамно, но.. какой то кайф от этого, что гамно назвали твоим именем..
И он прав.
Как тут быть среди этого всего гамна или го.вна, чье гамно или го.вно нам ближе, уж и не знаю, но надо выбирать как говорится, какое съесть..
Выбираем и наслаждаемся..
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