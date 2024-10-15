Re: 19-летний парень из Костанайской области погиб в Астане

Отправлено: - 12:42

Осеннее обострение

У всех шизойдов и истерических личностей сразу тяга к конфликтам и необдуманным действиям просыпается.

Осенью и весной надо закрывать все увеселительные заведения, алкоголь строго до 9 вечера даже лёгкий а всех хулиганов кто был замешан где-нибудь на учёт к психиатру