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≡ 19-летний парень из Костанайской области погиб в Астане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50280
19-летний парень из Костанайской области погиб в Астане
Отправлено: 15.10.24 - 12:42
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Мать юноши записала видеообращение, в котором призвала наказать виновных, заявив, что её сына убили. Она также подчеркнула, что Медет не пил и не курил, и теперь его пытаются выставить в неверном свете.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16824
Re: 19-летний парень из Костанайской области погиб в Астане
Отправлено: 15.10.24 - 12:42
#1
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Осеннее обострение
У всех шизойдов и истерических личностей сразу тяга к конфликтам и необдуманным действиям просыпается.
Осенью и весной надо закрывать все увеселительные заведения, алкоголь строго до 9 вечера даже лёгкий а всех хулиганов кто был замешан где-нибудь на учёт к психиатру
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42090
Re: 19-летний парень из Костанайской области погиб в Астане
Отправлено: 15.10.24 - 13:15
#2
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Наширялись..
Эх молодость..
Где мои молодые года..
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