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≡ "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50277
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
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Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5984
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 10:05
#30
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Цитата:
ACROS:
Вот тогда и надо менять названия: - и естественно и без социальных потрясении.

Вот я и говорю , вопрос дискуссионный, то есть спорный, когда менять, нужно ли вообще менять и т.д
Тут же с Вами поспорю, вырастет новое поколение, идеологическая суть потеряет свое значение, а самоидентификация нет, ребёнок , который родился на улице 50 лет Октября будет идентифицировать себя с этим названием. потому , что это его детство, юность , первая любовь и т.д
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
896
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:27
#31
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Цитата:
saba:
Для меня все эти переименования вопрос дискуссионный, есть о чём поспорить.

Что-то совсем скудна ваша жизнь коль вам хочется подискутировать о подобной херне.
В мире столько интересных вещей, дифференциальное и интегральное исчисление, теория вероятности и теория графов, квантовая механика и механика сплошных сред, устройство головного мозга и регуляторные механизмы его работы, технологии искусственного интеллекта в конце концов. А вам охота потрындеть о переименовании конкретного куска пространства из "имени х..пойми кого" в "имени другого х..пойми кого" :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5984
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:31
#32
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Цитата:
Карачун:
из "имени х..пойми кого" в "имени другого х..пойми кого"

Ну я же готовился после окончания исторического факультета пединститута сначала в горком комсомола , а потом(вершина) в обком партии, поэтому "трындеть2 это моё всё! :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5984
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:34
#33
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А уже потом работая в энергетике, ох и тяжко было без физмата, всё на пальцах и интуиции, потом уже на опыте стало легче, тем не менее в среде настоящих энергетиков ,предпочитаю помалкивать, могу что нибудь сморозить непотребное.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5984
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:36
#34
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Насчёт ИИ меня Максаф так запугал. что я жду конца света без третьей мировой и ядерной зимы! :-o
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1027
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:40
#35
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Когда эти дармоеды поймут, что эти переименования никому, кроме переименователей не нужны. И люди - не дураки, все понимают что эти активисты - это так, аватары идейных вдохновителей. Никогда не поверю, что кто-то ночами не спит и бредит о переименовании октября в "неоктября"

Как было у нас - какие-то солдатики-курсантики, активисты. Актеры, у которых нет Оскара)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
896
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:41
#36
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И в соответствии с предложением многоуважаемого абайки, коль скоро я лично принимал участие в, как он выразился, обновлении асфальта на улице 50 лет в рудном, предлагаю переименовать ее в "зеленую".
Почему в зеленую? Да фиг знает, я художник я так вижу. И вот то будет квест. Пусть ходят и гадают почему этот с виду кусок задницы называется зеленым :lol:
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
183
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:53
#37
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Если вам так интересно: мать- заслуженный пенсионер АО ССГПО, стройучасток, в Рудном с 1959 года, с палаток, по комсомольской путевке, профессия- штукатур-маляр, отец в Рудном с 1960 года- водитель Стройуправления Промстрой, потом водитель на Качарском ГОКе, водитель завода "КазОгнеУпор". Вам не снилось даже тех объемов, которые построили эти люди. Поэтому не трогайте их труд, их историю
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15448
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 11:07
#38
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Цитата:
Михаил:
Поэтому не трогайте их труд, их историю

Да активистам плевать. У них свой мир) и родились они не тут. Поэтому им не жалко переименовывать всё на своём пути
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16822
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 11:13
#39
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Цитата:
Михаил:
мать- заслуженный пенсионер АО ССГПО, стройучасток, в Рудном с 1959 года, с палаток, по комсомольской путевке, профессия- штукатур-маляр

Итак мать принимала участие в строительстве ССГПО хорошо у меня дед крановщик там же на стройке работал в Рудном.
Цитата:
Михаил:
отец в Рудном с 1960 года- водитель Стройуправления Промстрой, потом водитель на Качарском ГОКе, водитель завода "КазОгнеУпор"

Отец водитель на стройке возил наверно щебень и песок

И так мой крановщик тоесть прямо строил объекты и дома против ваших маляра и водителя
Я за переименование вы против
Как дальше предками мериться будем?
Цитата:
Карачун:
И в соответствии с предложением многоуважаемого абайки, коль скоро я лично принимал участие в, как он выразился, обновлении асфальта на улице 50 лет в рудном, предлагаю переименовать ее в "зеленую".

А я предлагаю в улицу имени Фрунзика Мкртчана))
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