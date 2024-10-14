Отправлено: - 10:05

ACROS:

Вот тогда и надо менять названия: - и естественно и без социальных потрясении.

Цитата:Вот я и говорю , вопрос дискуссионный, то есть спорный, когда менять, нужно ли вообще менять и т.дТут же с Вами поспорю, вырастет новое поколение, идеологическая суть потеряет свое значение, а самоидентификация нет, ребёнок , который родился на улице 50 лет Октября будет идентифицировать себя с этим названием. потому , что это его детство, юность , первая любовь и т.д