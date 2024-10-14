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"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50277
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 15.10.24 - 10:05
Цитата:
Вот я и говорю , вопрос дискуссионный, то есть спорный, когда менять, нужно ли вообще менять и т.д
Тут же с Вами поспорю, вырастет новое поколение, идеологическая суть потеряет свое значение, а самоидентификация нет, ребёнок , который родился на улице 50 лет Октября будет идентифицировать себя с этим названием. потому , что это его детство, юность , первая любовь и т.д
ACROS:
Вот тогда и надо менять названия: - и естественно и без социальных потрясении.
Вот тогда и надо менять названия: - и естественно и без социальных потрясении.
Вот я и говорю , вопрос дискуссионный, то есть спорный, когда менять, нужно ли вообще менять и т.д
Тут же с Вами поспорю, вырастет новое поколение, идеологическая суть потеряет свое значение, а самоидентификация нет, ребёнок , который родился на улице 50 лет Октября будет идентифицировать себя с этим названием. потому , что это его детство, юность , первая любовь и т.д
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 896
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:27
Цитата:
Что-то совсем скудна ваша жизнь коль вам хочется подискутировать о подобной херне.
В мире столько интересных вещей, дифференциальное и интегральное исчисление, теория вероятности и теория графов, квантовая механика и механика сплошных сред, устройство головного мозга и регуляторные механизмы его работы, технологии искусственного интеллекта в конце концов. А вам охота потрындеть о переименовании конкретного куска пространства из "имени х..пойми кого" в "имени другого х..пойми кого"
saba:
Для меня все эти переименования вопрос дискуссионный, есть о чём поспорить.
Для меня все эти переименования вопрос дискуссионный, есть о чём поспорить.
Что-то совсем скудна ваша жизнь коль вам хочется подискутировать о подобной херне.
В мире столько интересных вещей, дифференциальное и интегральное исчисление, теория вероятности и теория графов, квантовая механика и механика сплошных сред, устройство головного мозга и регуляторные механизмы его работы, технологии искусственного интеллекта в конце концов. А вам охота потрындеть о переименовании конкретного куска пространства из "имени х..пойми кого" в "имени другого х..пойми кого"
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:31
Цитата:
Ну я же готовился после окончания исторического факультета пединститута сначала в горком комсомола , а потом(вершина) в обком партии, поэтому "трындеть2 это моё всё!
Карачун:
из "имени х..пойми кого" в "имени другого х..пойми кого"
из "имени х..пойми кого" в "имени другого х..пойми кого"
Ну я же готовился после окончания исторического факультета пединститута сначала в горком комсомола , а потом(вершина) в обком партии, поэтому "трындеть2 это моё всё!
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:34
А уже потом работая в энергетике, ох и тяжко было без физмата, всё на пальцах и интуиции, потом уже на опыте стало легче, тем не менее в среде настоящих энергетиков ,предпочитаю помалкивать, могу что нибудь сморозить непотребное.
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:36
Насчёт ИИ меня Максаф так запугал. что я жду конца света без третьей мировой и ядерной зимы!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1027
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:40
Когда эти дармоеды поймут, что эти переименования никому, кроме переименователей не нужны. И люди - не дураки, все понимают что эти активисты - это так, аватары идейных вдохновителей. Никогда не поверю, что кто-то ночами не спит и бредит о переименовании октября в "неоктября"
Как было у нас - какие-то солдатики-курсантики, активисты. Актеры, у которых нет Оскара)
Как было у нас - какие-то солдатики-курсантики, активисты. Актеры, у которых нет Оскара)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 896
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:41
И в соответствии с предложением многоуважаемого абайки, коль скоро я лично принимал участие в, как он выразился, обновлении асфальта на улице 50 лет в рудном, предлагаю переименовать ее в "зеленую".
Почему в зеленую? Да фиг знает, я художник я так вижу. И вот то будет квест. Пусть ходят и гадают почему этот с виду кусок задницы называется зеленым
Почему в зеленую? Да фиг знает, я художник я так вижу. И вот то будет квест. Пусть ходят и гадают почему этот с виду кусок задницы называется зеленым
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 183
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 10:53
Если вам так интересно: мать- заслуженный пенсионер АО ССГПО, стройучасток, в Рудном с 1959 года, с палаток, по комсомольской путевке, профессия- штукатур-маляр, отец в Рудном с 1960 года- водитель Стройуправления Промстрой, потом водитель на Качарском ГОКе, водитель завода "КазОгнеУпор". Вам не снилось даже тех объемов, которые построили эти люди. Поэтому не трогайте их труд, их историю
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15448
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 11:07
Цитата:
Да активистам плевать. У них свой мир) и родились они не тут. Поэтому им не жалко переименовывать всё на своём пути
Михаил:
Поэтому не трогайте их труд, их историю
Поэтому не трогайте их труд, их историю
Да активистам плевать. У них свой мир) и родились они не тут. Поэтому им не жалко переименовывать всё на своём пути
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16822
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 15.10.24 - 11:13
Цитата:
Итак мать принимала участие в строительстве ССГПО хорошо у меня дед крановщик там же на стройке работал в Рудном.
Цитата:
Отец водитель на стройке возил наверно щебень и песок
И так мой крановщик тоесть прямо строил объекты и дома против ваших маляра и водителя
Я за переименование вы против
Как дальше предками мериться будем?
Цитата:
А я предлагаю в улицу имени Фрунзика Мкртчана))
Михаил:
мать- заслуженный пенсионер АО ССГПО, стройучасток, в Рудном с 1959 года, с палаток, по комсомольской путевке, профессия- штукатур-маляр
мать- заслуженный пенсионер АО ССГПО, стройучасток, в Рудном с 1959 года, с палаток, по комсомольской путевке, профессия- штукатур-маляр
Итак мать принимала участие в строительстве ССГПО хорошо у меня дед крановщик там же на стройке работал в Рудном.
Цитата:
Михаил:
отец в Рудном с 1960 года- водитель Стройуправления Промстрой, потом водитель на Качарском ГОКе, водитель завода "КазОгнеУпор"
отец в Рудном с 1960 года- водитель Стройуправления Промстрой, потом водитель на Качарском ГОКе, водитель завода "КазОгнеУпор"
Отец водитель на стройке возил наверно щебень и песок
И так мой крановщик тоесть прямо строил объекты и дома против ваших маляра и водителя
Я за переименование вы против
Как дальше предками мериться будем?
Цитата:
Карачун:
И в соответствии с предложением многоуважаемого абайки, коль скоро я лично принимал участие в, как он выразился, обновлении асфальта на улице 50 лет в рудном, предлагаю переименовать ее в "зеленую".
И в соответствии с предложением многоуважаемого абайки, коль скоро я лично принимал участие в, как он выразился, обновлении асфальта на улице 50 лет в рудном, предлагаю переименовать ее в "зеленую".
А я предлагаю в улицу имени Фрунзика Мкртчана))
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