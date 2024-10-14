Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 23:19
А где Справедливый Казахстан, Закон и порядок? Где Конституция РК? Разве не маслихаты должны защищать интересы народа и руководить исполнительной властью в регионе во имя исполнения принципа Справедливости, Закона и наведения Порядка в стране? Вот вам налицо отсутствие контроля со стороны Костанайского областного маслихата, Костанайского городского маслихата, о чем говорил Президент РК! У нас депутаты маслихатов, являясь фактическими представителями исполнительной власти, вместо того, чтобы показать власть над ними и не утверждать никакого бюджета пока не будет Справедливости в расходовании госбюджета, покорно молчат, при этом молча подписывают то, что требует исполнительная власть! Все искажено! Из всего маслихата, никто не бубнил даже против, кроме двух депутатов маслихата, чувствовалось, что они усвоили высказывания Президента РК о слабой работе Маслихатов на местах! Тут же аким встает на дыбы перед журналистами, давая понять, кто вы такие, чтобы спрашивать информацию несекретного характера про покупку авто, тут я власть и в связи с этим просто игнорирует мнение 2-х депутатов маслихата, которые справедливо высказались против покупки авто! Надо настаивать народу, и требовать от депутатов маслихата, поскольку они являются представительной властью в нашем регионе, чтобы ставили на место зазнавшихся акимов, считающих себя детьми Бога! Даже Розинов хотел быть сыном Елбасы, высказываясь ему на встрече! Если не одергивать понтовитых, то мы скоро вылетим в "трубу", ведь не для кого не секрет, что гос-во является импортозависимым, а не экспортным, поскольку никто толком не работает, не говоря о том, что никто из госслужащих не контролирует услугодателей, которые работают по госзакупкам "тяп-ляп!. Все эти нарушения мы все видим наяву! Раз глава гос-ва объявил, что маслихаты обязаны работать на народ и представлять его интересы, то вам всем флаг Казахстана в руки и требуйте Справедливости по имя Закона и Порядка в стране!
[Исправлено: абике, 15.10.2024 - 00:29]