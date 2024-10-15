НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут в своих домах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50276
«Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут в своих домах
Отправлено: 15.10.24 - 00:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В селе Боровском Мендыкаринского района жители многоквартирных домов не первый год жалуются на низкую температуру в их домах. Ситуация повторилась и в нынешнем отопительном сезоне: на термометрах отметка не поднимается выше 16 градусов.


Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42081
Re: «Батареи ледяные…» - Сельчане в Костанайской области мерзнут...
Отправлено: 15.10.24 - 00:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот он, акимат в расцвете сил..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 114, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 114
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS