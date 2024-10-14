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≡ "Мать отправила мужчину затопить печь". Глава Минтруда озвучила подробности трагедии в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50276
"Мать отправила мужчину затопить печь". Глава Минтруда озвучила подробности трагедии в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 15:42
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"По каким целям и причинам (уехала - прим.), в рамках следствия не разглашается. Но факт в том, что в дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 9 часов вечера он затопил печку и ушел. Это мама прислала его, чтобы дети не замерзли", - заявила Жакупова.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1731
"Мать отправила мужчину затопить печь". Глава Минтруда озвучила подробности трагедии в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 23:05
#15
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Отвесил подзатыльник своему ребенку -нарушение прав ребенка. Угробила пятерых детей, получи квартиру. Молодцы. Мамашу в тюрьму надо посадить,а не квартиру выдавать. Ну ничего, такая еще нарожает столько же. Сначала ушла к знакомому мыться и уснула. Потом в город уехала. Сейчас оказывается ночью пошла на подработку в магазин. Только житикаринцы пишут , что магазин не работает круглосуточно и ночью ставят его на сигнализацию. Какой то мужик пришел к детям и печку затопил.Чудеса. Мамаша за седьмым наверно ходила.
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