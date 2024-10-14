"Мать отправила мужчину затопить печь". Глава Минтруда озвучила подробности трагедии в Житикаре

Отправлено: - 23:05

Отвесил подзатыльник своему ребенку -нарушение прав ребенка. Угробила пятерых детей, получи квартиру. Молодцы. Мамашу в тюрьму надо посадить,а не квартиру выдавать. Ну ничего, такая еще нарожает столько же. Сначала ушла к знакомому мыться и уснула. Потом в город уехала. Сейчас оказывается ночью пошла на подработку в магазин. Только житикаринцы пишут , что магазин не работает круглосуточно и ночью ставят его на сигнализацию. Какой то мужик пришел к детям и печку затопил.Чудеса. Мамаша за седьмым наверно ходила.