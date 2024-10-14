Отправлено: - 22:56

saba:

А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться? Лужайка у вас уж больно красивая!

Цитата:Давайте смоделируем ситуацию как положено: на моей красивой лужайке, на ее небольшом куске уже живёт семья этого сильного соседа, и на кону моя жизнь. Да, я выберу жизнь.