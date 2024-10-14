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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 02:53
Цитата:
Да нет, просто украинцы другого мнения, в отличии от вас, которые хотят их уничтожить как нацию..
maxsaf:
Мне надо было у тебя разрешение спросить?
Мне надо было у тебя разрешение спросить?
Да нет, просто украинцы другого мнения, в отличии от вас, которые хотят их уничтожить как нацию..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 05:39
Цитата:
Ты у них лично спрашивал? Или ты это как-то глядя в паспорт понял?
111:
Да нет, просто украинцы другого мнения
Да нет, просто украинцы другого мнения
Ты у них лично спрашивал? Или ты это как-то глядя в паспорт понял?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 08:25
Цитата:
Мда , видимо этот украинец вообще не бывал на своей исторической Родине! Даже Лановой и Гурченко специальные уроки брали при поступлении в театральные Вузы чтобы избавиться от этого гэканья. Тут мне ещё на форуме указывали. что это якобы южнорусский говор.
maxsaf:
А они нормально и чисто разговаривают
А они нормально и чисто разговаривают
Мда , видимо этот украинец вообще не бывал на своей исторической Родине! Даже Лановой и Гурченко специальные уроки брали при поступлении в театральные Вузы чтобы избавиться от этого гэканья. Тут мне ещё на форуме указывали. что это якобы южнорусский говор.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 08:28
Цитата:
Я спрашивал и да, они говорят, что защищают свою Родину от российских оккупантов, прибавляя почему то много русских матов, видимо украинских не хватает или недостаточно мысль выражают!
maxsaf:
Ты у них лично спрашивал?
Ты у них лично спрашивал?
Я спрашивал и да, они говорят, что защищают свою Родину от российских оккупантов, прибавляя почему то много русских матов, видимо украинских не хватает или недостаточно мысль выражают!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16816
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 08:42
Цитата:
Цитата:
Всю жизнь почему-то думал что Лановой это русский с какой-то дворянской фамилией
А он в интервью говорил что вроде до 10 лет только на мове и общался и русский еле еле мог освоить нормально
maxsaf: А они нормально и чисто разговариваютА ты последний раз украинцев реальных а не русских косящих под украинцев где видел?)
Цитата:
saba:
Даже Лановой
Даже Лановой
Всю жизнь почему-то думал что Лановой это русский с какой-то дворянской фамилией
А он в интервью говорил что вроде до 10 лет только на мове и общался и русский еле еле мог освоить нормально
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 13:11
Цитата:
Да таких и в России полно, кто не только гекает, но и окает. Даже у москвичей столичных свой говор, так и что теперь им русскими нельзя считаться?
[Исправлено: maxsaf, 14.10.2024 - 14:12]
saba:
что это якобы южнорусский говор
что это якобы южнорусский говор
Да таких и в России полно, кто не только гекает, но и окает. Даже у москвичей столичных свой говор, так и что теперь им русскими нельзя считаться?
[Исправлено: maxsaf, 14.10.2024 - 14:12]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 13:14
Цитата:
То есть внутреннее разногласие они в упор не видят, и как до этого дошли - тоже не помнят?
saba:
Я спрашивал и да, они говорят, что защищают свою Родину от российских оккупантов
Я спрашивал и да, они говорят, что защищают свою Родину от российских оккупантов
То есть внутреннее разногласие они в упор не видят, и как до этого дошли - тоже не помнят?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 15:46
Цитата:
Я лично видел.
Их паспорта.
maxsaf:
Ты у них лично спрашивал?
Ты у них лично спрашивал?
Я лично видел.
Их паспорта.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:10
Цитата:
---И что там увидел ?
111:
Я лично видел. Их паспорта.
Я лично видел. Их паспорта.
---И что там увидел ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:22
Цитата:
О чем говорили, то и увидел.
Ватникам не понять
Гога:
И что там увидел ?
И что там увидел ?
О чем говорили, то и увидел.
Ватникам не понять
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:24
Цитата:
---Понял . Конкретно , как всегда , ответа нет . Потому что ответить нечего
111:
Ватникам не понять
Ватникам не понять
---Понял . Конкретно , как всегда , ответа нет . Потому что ответить нечего
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:50
Цитата:
В чем твой конкретный впрос, сам то понял хоть?
- И что ты там увидел..
-Паспорт!
Гога:
Конкретно , как всегда , ответа нет .
Конкретно , как всегда , ответа нет .
В чем твой конкретный впрос, сам то понял хоть?
- И что ты там увидел..
-Паспорт!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:59
Цитата:
Вы им расскажите до чего они дошли, хотите телефон дам? Почему то они не считают что делают что то неправильно! А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться?
Лужайка у вас уж больно красивая!
maxsaf:
То есть внутреннее разногласие они в упор не видят, и как до этого дошли - тоже не помнят?
То есть внутреннее разногласие они в упор не видят, и как до этого дошли - тоже не помнят?
Вы им расскажите до чего они дошли, хотите телефон дам? Почему то они не считают что делают что то неправильно! А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться?
Лужайка у вас уж больно красивая!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 22:14
Про внутреннее разногласие, полюбопытствуйте пожалуйста, сколько людей из Донбасса сбежало от притеснений народной милиции ЛДНР! Я не владею большой информацией только из интернета, но простые люди не приветствовали как пришлых людей из запада Украины, так и воинствующих людей из администрации Плотницкого и Пушилин с Ходаковским и Захарченко, а также "вежливых" отпускников из российской армии и прочих не навоевашихся людей со всей России .Не снимаю вины с Турчинова и его приближенных, но и говорить про жителей Донбасса, как о ярых сторонниках отделения от Украины я не стал бы. Скорее как в старых фильмах, например про Чапаева,:"Красные пришли ,грабят, белые пришли грабят, ну куда бедному крестьянину податься".
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 22:25
Цитата:
---И что у них написано ?
111:
У них в ПАСПОРТЕ что написано?
У них в ПАСПОРТЕ что написано?
---И что у них написано ?
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