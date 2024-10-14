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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 02:53
#13051
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Цитата:
maxsaf:
Мне надо было у тебя разрешение спросить?

Да нет, просто украинцы другого мнения, в отличии от вас, которые хотят их уничтожить как нацию..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24718
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 05:39
#13052
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Цитата:
111:
Да нет, просто украинцы другого мнения

Ты у них лично спрашивал? Или ты это как-то глядя в паспорт понял?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 08:25
#13053
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Цитата:
maxsaf:
А они нормально и чисто разговаривают

Мда , видимо этот украинец вообще не бывал на своей исторической Родине! Даже Лановой и Гурченко специальные уроки брали при поступлении в театральные Вузы чтобы избавиться от этого гэканья. Тут мне ещё на форуме указывали. что это якобы южнорусский говор.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 08:28
#13054
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Цитата:
maxsaf:
Ты у них лично спрашивал?

Я спрашивал и да, они говорят, что защищают свою Родину от российских оккупантов, прибавляя почему то много русских матов, видимо украинских не хватает или недостаточно мысль выражают!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16816
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 08:42
#13055
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Цитата:
maxsaf: А они нормально и чисто разговаривают
А ты последний раз украинцев реальных а не русских косящих под украинцев где видел?)
Цитата:
saba:
Даже Лановой

Всю жизнь почему-то думал что Лановой это русский с какой-то дворянской фамилией
А он в интервью говорил что вроде до 10 лет только на мове и общался и русский еле еле мог освоить нормально
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24718
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 13:11
#13056
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Цитата:
saba:
что это якобы южнорусский говор

Да таких и в России полно, кто не только гекает, но и окает. Даже у москвичей столичных свой говор, так и что теперь им русскими нельзя считаться?

[Исправлено: maxsaf, 14.10.2024 - 14:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24718
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 13:14
#13057
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Цитата:
saba:
Я спрашивал и да, они говорят, что защищают свою Родину от российских оккупантов

То есть внутреннее разногласие они в упор не видят, и как до этого дошли - тоже не помнят?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 15:46
#13058
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Цитата:
maxsaf:
Ты у них лично спрашивал?

Я лично видел.
Их паспорта.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:10
#13059
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Цитата:
111:
Я лично видел. Их паспорта.

---И что там увидел ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:22
#13060
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Цитата:
Гога:
И что там увидел ?

О чем говорили, то и увидел.
Ватникам не понять
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:24
#13061
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Цитата:
111:
Ватникам не понять

---Понял . Конкретно , как всегда , ответа нет . Потому что ответить нечего :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:50
#13062
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Цитата:
Гога:
Конкретно , как всегда , ответа нет .

В чем твой конкретный впрос, сам то понял хоть?
- И что ты там увидел..
-Паспорт!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 21:59
#13063
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Цитата:
maxsaf:
То есть внутреннее разногласие они в упор не видят, и как до этого дошли - тоже не помнят?

Вы им расскажите до чего они дошли, хотите телефон дам? Почему то они не считают что делают что то неправильно! А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться?
Лужайка у вас уж больно красивая!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 22:14
#13064
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Про внутреннее разногласие, полюбопытствуйте пожалуйста, сколько людей из Донбасса сбежало от притеснений народной милиции ЛДНР! Я не владею большой информацией только из интернета, но простые люди не приветствовали как пришлых людей из запада Украины, так и воинствующих людей из администрации Плотницкого и Пушилин с Ходаковским и Захарченко, а также "вежливых" отпускников из российской армии и прочих не навоевашихся людей со всей России .Не снимаю вины с Турчинова и его приближенных, но и говорить про жителей Донбасса, как о ярых сторонниках отделения от Украины я не стал бы. Скорее как в старых фильмах, например про Чапаева,:"Красные пришли ,грабят, белые пришли грабят, ну куда бедному крестьянину податься".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.10.24 - 22:25
#13065
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Цитата:
111:
У них в ПАСПОРТЕ что написано?

---И что у них написано ?
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