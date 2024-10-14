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Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50275
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Отправлено: 14.10.24 - 17:23
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась о казахстанцах, которые не привыкли и не готовы к работе. Она заявила, что за отказ от работы необходимо ужесточать наказание.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3581
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Отправлено: 14.10.24 - 17:23
//В селе Сергеевка в Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч тенге. На такую работу не идут люди// - а в той Сергеевке есть нормальные дороги, больница, школа? Есть в домах водопровод и газ? Или воду надо таскать из колодца, топить печку углем, добираться в соседнее село по разбитым дорогам? А помощь мединцискую там оказать смогут? А учителя номальные в школе там есть? Накой эти 600 тысяч, если живя в городе, в комфорте, можно таксуя, зарабатывать те же деньги.
[Исправлено: юля елиссева, 14.10.2024 - 18:24]
[Исправлено: юля елиссева, 14.10.2024 - 18:24]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15447
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 17:57
Цитата:
Че то тут не то)) Не верится что прям не хотят работать Сергеевские. Где то есть подвох. Это нужно у местных спрашивать. Может обещают но не платят.
Цитата:
Местоположение неплохое у села. Дорога между Петропавловск и Новоишимское, я там даже зимой проходил в буран. Не тьма тараканье)) не тупик, а проходная дорога
нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч
Че то тут не то)) Не верится что прям не хотят работать Сергеевские. Где то есть подвох. Это нужно у местных спрашивать. Может обещают но не платят.
Цитата:
юля елиссева:
Местоположение неплохое у села. Дорога между Петропавловск и Новоишимское, я там даже зимой проходил в буран. Не тьма тараканье)) не тупик, а проходная дорога
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5972
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 19:07
А при чём здесь Китай? Может гнать надо таких министров, которые не знают ,о чём их работа? Я лично знаю много народу , которые встают в 5 утра и идут на работу на Складской и зарплата я так подозреваю у них не 600000 тенге. Да у меня соседи такие, вместе с моим котом встают. Я помню был один деятель, ныне покойный, большой человек был при Назарбаеве, очень любил на гулянках продвинуть тезис о патологической лени казахов.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6531
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 19:34
Цитата://В селе Сергеевка в Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч тенге//
Пусть НЕ СВИСТИТ министр - нету такой зарплаты у сварщиках в селах.
Никакое ТОО или КХ так не заплатит.
Цитата://Она предложила ужесточить наказания в этой сфере.//
Тут критикуют Советский Союз:- совок, застой, анау-мынау и прочее - а по сути то что предлагает эта министр по ужесточению - всё это оттуда - из Советов- товарищеские суды; женсоветы при сельских и поселковых советах, стенды-газеты "...они позорят наш коллектив..."- судили пьяниц, лодырей, прогульщиков, дебоширов и в том числе и тех кто НЕ ХОТЕЛ работать или ОТЛЫНИВАЛ от работы.
Пусть НЕ СВИСТИТ министр - нету такой зарплаты у сварщиках в селах.
Никакое ТОО или КХ так не заплатит.
Цитата://Она предложила ужесточить наказания в этой сфере.//
Тут критикуют Советский Союз:- совок, застой, анау-мынау и прочее - а по сути то что предлагает эта министр по ужесточению - всё это оттуда - из Советов- товарищеские суды; женсоветы при сельских и поселковых советах, стенды-газеты "...они позорят наш коллектив..."- судили пьяниц, лодырей, прогульщиков, дебоширов и в том числе и тех кто НЕ ХОТЕЛ работать или ОТЛЫНИВАЛ от работы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42078
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Отправлено: 14.10.24 - 20:30
В Германии сколько работяги получают?
Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро?
Министр с ума сошла?
Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро?
Министр с ума сошла?
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1483
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 20:59
а она точно
Цитата:
?
--
Цитата:
Светлана
?
--
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1597
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 21:17
Цитата:
.....у них на работу можно не ходитьи деньги платят сколько хочешь,почему все украинцы ломанулись в Германию халява здесь...111:
Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро?
...тебе зачем это ойро все ровно ничего не купишь,пошёл к Добрицову палку калбасы стындил дома сьел а отруби на мельзаводе можно вкрасть там со стороны лога дырка в заборе есть носи не хочу я тебе её покажу...
111:
В Германии сколько работяги получают? Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро? Министр с ума сошла?
В Германии сколько работяги получают? Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро? Министр с ума сошла?
.....у них на работу можно не ходитьи деньги платят сколько хочешь,почему все украинцы ломанулись в Германию халява здесь...111:
Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро?
...тебе зачем это ойро все ровно ничего не купишь,пошёл к Добрицову палку калбасы стындил дома сьел а отруби на мельзаводе можно вкрасть там со стороны лога дырка в заборе есть носи не хочу я тебе её покажу...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42078
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Отправлено: 14.10.24 - 21:21
Цитата:
Ты воруешь у Добринцова в магазине?
Я вообще то сейчас о другом, и не надо нести какую то чушь.
родом из Шанхая2022:
пошёл к Добрицову палку калбасы стындил дома сьел
пошёл к Добрицову палку калбасы стындил дома сьел
Ты воруешь у Добринцова в магазине?
Я вообще то сейчас о другом, и не надо нести какую то чушь.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5972
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 21:54
Цитата:
Когда то Марик рассказал про вполне обыденный в те времена факт своей юности и началось! Вы господин из Шанхая всерьёз считаете Марика вором-рецидивистом? Если так, то наверное нужно обследоваться у психиатра. Если это просто для красного словца то шутка на уровне третьеклассника. к тому же для его одноклаасников даже заезженная!
родом из Шанхая2022:
...тебе зачем это ойро все ровно ничего не купишь,пошёл к Добрицову палку калбасы стындил дома сьел а отруби на мельзаводе можно вкрасть там со стороны лога дырка в заборе есть носи не хочу я тебе её покажу...
...тебе зачем это ойро все ровно ничего не купишь,пошёл к Добрицову палку калбасы стындил дома сьел а отруби на мельзаводе можно вкрасть там со стороны лога дырка в заборе есть носи не хочу я тебе её покажу...
Когда то Марик рассказал про вполне обыденный в те времена факт своей юности и началось! Вы господин из Шанхая всерьёз считаете Марика вором-рецидивистом? Если так, то наверное нужно обследоваться у психиатра. Если это просто для красного словца то шутка на уровне третьеклассника. к тому же для его одноклаасников даже заезженная!
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