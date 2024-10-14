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maxsaf:

То есть внутреннее разногласие они в упор не видят, и как до этого дошли - тоже не помнят?

Цитата:Вы им расскажите до чего они дошли, хотите телефон дам? Почему то они не считают что делают что то неправильно! А я Вам хотел задать вопрос, если к Вам на Вашу лужайку припрётся сосед и скажет четверть моя, потому, что я очень сильный Вы тоже согласитесь ему отдать свою территорию, лишь бы не драться?Лужайка у вас уж больно красивая!