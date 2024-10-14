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"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50275
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.12
- Сообщений:
- 29
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
Скорее всего за переименование улиц в Рудном больше всего ратуют понаехавшие . У людей всю жизнь проживших в Рудном вряд ли появится даже мысль о переименовании улиц , для них это история . Местные знают где были кинотеатры Дружба , Айгуль ,40 лет ВЛКСМ , Юбилейный , поменяют название улиц , народ всё-равно будет по строму называть названия улиц . Вот будут новые улицы , вот их можно называть в улицы , в названии которых нет советской идеологии .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7140
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 19:55
Уважаемые ономасты!
Я просил бы вас не вытирать ноги об ветеранов и пожилых граждан города, ибо все что создавалось их руками пытаются унести на задворки,а в замен в духе новых времён привнести что-то новомодное. Я больше чем уверен,это делается супротив мнению русскоязычным гражданам, не стоит этого делать. Создавайте свое, строите новые улицы и города, а старое не трогайте.
Я просил бы вас не вытирать ноги об ветеранов и пожилых граждан города, ибо все что создавалось их руками пытаются унести на задворки,а в замен в духе новых времён привнести что-то новомодное. Я больше чем уверен,это делается супротив мнению русскоязычным гражданам, не стоит этого делать. Создавайте свое, строите новые улицы и города, а старое не трогайте.
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 20:00
На тетку, у которой от нищеты и неимения газа и даже унитаза, у которой сгорели живьем дети, денег значит не было, а на переименование значит есть десятки , а то и сотни миллионов..
Я то не против этого в принципе, но надо осознавать всю чудовищность действий нашего акимата в такое непростое время
[Исправлено: 111, 14.10.2024 - 21:02]
Я то не против этого в принципе, но надо осознавать всю чудовищность действий нашего акимата в такое непростое время
[Исправлено: 111, 14.10.2024 - 21:02]
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 144
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 20:25
УВАЖАЕМЫЕ АКТИВИСТЫ! Идите работать на благо своей родины! стройте новые улицы и называйте их как угодно! так понятно? вы их не строили да жить вы скорее всего тут нежили! приехали будте добры соблюдать правила и обычаи людей котрые этот город построили! а так как показывапет првактика вы кроме кривых глинобитных сараев построить то ничего и не умеете! Достали уже! Не нравится на исторической родине вчерашнего дня, за вами уже соскучились! алга!
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 21:02
Цитата:
---Браво ! Пора тебе в депутаты выдвигаться !!!
111:
надо осознавать всю чудовищность действий нашего акимата в такое непростое время
надо осознавать всю чудовищность действий нашего акимата в такое непростое время
---Браво ! Пора тебе в депутаты выдвигаться !!!
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 21:08
Цитата:
Думаешь на первый взнос у меня есть 3 миллиона ойро?
Гога:
Браво ! Пора тебе в депутаты выдвигаться !!
Браво ! Пора тебе в депутаты выдвигаться !!
Думаешь на первый взнос у меня есть 3 миллиона ойро?
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 21:14
Цитата:
---Опять сочиняешь
111:
Думаешь на первый взнос у меня есть 3 миллиона ойро?
Думаешь на первый взнос у меня есть 3 миллиона ойро?
---Опять сочиняешь
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5972
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 21:22
Такое непонятное чувство! С одной стороны 30,40, 50 лет Октября уже не несут вообще никакой смысловой нагрузки, и наверное эмоционально, несколько ущербны все эти активисты. И вроде бы со стороны как бы не жаль, а с другой стороны у людей с этим названием, безотносительно к идеологической стороне связано детство, юность и вся жизнь. Для них это обычно не 50 лет октября. а к примеру :" Давай махнём на 50 лет", и все его поймут. Пресловутое"на районе" тоже с этим связано.
Хотел отдельно про Ивана Франко написать, каким образом этот непонятный писатель с кашей в голове попал в лояльное к коммунистам общество уму непостижимо. А почему его именем в городе Рудном назвали улицу это странность из странностей. Даже сейчас я затрудняюсь сказать за красных он или за белых, в смысле как его можно охарактеризовать, вроде из русин, писал на украинском языке искренне восхищался русской литературой. Вот и определи его сейчас, русофоб или русофил? Его тоже к устаревшим идеологическим понятиям?
Хотел отдельно про Ивана Франко написать, каким образом этот непонятный писатель с кашей в голове попал в лояльное к коммунистам общество уму непостижимо. А почему его именем в городе Рудном назвали улицу это странность из странностей. Даже сейчас я затрудняюсь сказать за красных он или за белых, в смысле как его можно охарактеризовать, вроде из русин, писал на украинском языке искренне восхищался русской литературой. Вот и определи его сейчас, русофоб или русофил? Его тоже к устаревшим идеологическим понятиям?
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 21:27
Цитата:
Раньше до войны, это не имело абсолютно никакого начения, делить на тех, кому не нравится власть России, то есть на русофобов и любящих его ватников, начала военная пропаганда Путина.
Ну тут и подхватили.
Переселение узбеков к нам на север для размножения, та же история.
Не было бы 2008 сперва, а потом 2014, не было бы и остального..
saba:
Вот и определи его сейчас, русофоб или русофил? Его то
Вот и определи его сейчас, русофоб или русофил? Его то
Раньше до войны, это не имело абсолютно никакого начения, делить на тех, кому не нравится власть России, то есть на русофобов и любящих его ватников, начала военная пропаганда Путина.
Ну тут и подхватили.
Переселение узбеков к нам на север для размножения, та же история.
Не было бы 2008 сперва, а потом 2014, не было бы и остального..
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 21:29
Цитата:
А ты поговори с теми, кто в теме.
Гога:
Опять сочиняешь
Опять сочиняешь
А ты поговори с теми, кто в теме.
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 21:32
Цитата:
---Таких не знаю .
111:
А ты поговори с теми, кто в теме.
А ты поговори с теми, кто в теме.
---Таких не знаю .
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 21:49
Цитата:
Ну у вас кроме ватников же никого
Гога:
Таких не знаю .
Таких не знаю .
Ну у вас кроме ватников же никого
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 144
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 22:00
Комментарий проходит проверку.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 892
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 22:32
Цитата:
...на вопрос как влияют "коммунякские" названия улиц на самосознание молодежи. Ответ - никак. Они знать не знают кто все эти котовские и дзержинские и знать не хотят, им вообще на..ть.
Когда мы общались со студентами РИУ, я задал вопрос: "Кто скажет - что означает 50 лет Октября?". Никто не смог ответить. Один парень встал, сказал "Может, это какой-то праздник". А что за праздник? Вот и весь ответ.
...на вопрос как влияют "коммунякские" названия улиц на самосознание молодежи. Ответ - никак. Они знать не знают кто все эти котовские и дзержинские и знать не хотят, им вообще на..ть.
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