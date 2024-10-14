Отправлено: - 21:27

saba:

Вот и определи его сейчас, русофоб или русофил? Его то

Цитата:Раньше до войны, это не имело абсолютно никакого начения, делить на тех, кому не нравится власть России, то есть на русофобов и любящих его ватников, начала военная пропаганда Путина.Ну тут и подхватили.Переселение узбеков к нам на север для размножения, та же история.Не было бы 2008 сперва, а потом 2014, не было бы и остального..