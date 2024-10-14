Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...

Отправлено: - 19:34

Цитата://В селе Сергеевка в Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч тенге//



Пусть НЕ СВИСТИТ министр - нету такой зарплаты у сварщиках в селах.

Никакое ТОО или КХ так не заплатит.



Цитата://Она предложила ужесточить наказания в этой сфере.//



Тут критикуют Советский Союз:- совок, застой, анау-мынау и прочее - а по сути то что предлагает эта министр по ужесточению - всё это оттуда - из Советов- товарищеские суды; женсоветы при сельских и поселковых советах, стенды-газеты "...они позорят наш коллектив..."- судили пьяниц, лодырей, прогульщиков, дебоширов и в том числе и тех кто НЕ ХОТЕЛ работать или ОТЛЫНИВАЛ от работы.