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≡ "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50275
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
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Вопрос о переименовании улиц дважды прозвучал на встрече акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного. Первым на множество коммунистических имен в топонимике города пожаловался активист Жалгасбек ДУИСБАЕВ. И привел примеры.
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§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
29
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 19:51
#1
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Скорее всего за переименование улиц в Рудном больше всего ратуют понаехавшие . У людей всю жизнь проживших в Рудном вряд ли появится даже мысль о переименовании улиц , для них это история . Местные знают где были кинотеатры Дружба , Айгуль ,40 лет ВЛКСМ , Юбилейный , поменяют название улиц , народ всё-равно будет по строму называть названия улиц . Вот будут новые улицы , вот их можно называть в улицы , в названии которых нет советской идеологии .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7140
Re: "Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем...
Отправлено: 14.10.24 - 19:55
#2
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Уважаемые ономасты!
Я просил бы вас не вытирать ноги об ветеранов и пожилых граждан города, ибо все что создавалось их руками пытаются унести на задворки,а в замен в духе новых времён привнести что-то новомодное. Я больше чем уверен,это делается супротив мнению русскоязычным гражданам, не стоит этого делать. Создавайте свое, строите новые улицы и города, а старое не трогайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42071
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 20:00
#3
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На тетку, у которой от нищеты и неимения газа и даже унитаза, у которой сгорели живьем дети, денег значит не было, а на переименование значит есть десятки , а то и сотни миллионов..
Я то не против этого в принципе, но надо осознавать всю чудовищность действий нашего акимата в такое непростое время

[Исправлено: 111, 14.10.2024 - 21:02]
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
142
"Что означает 50 лет Октября?" - Кто и зачем предлагает переименовать улицы в Рудном
Отправлено: 14.10.24 - 20:25
#4
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