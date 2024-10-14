Отправлено: - 17:32

saba:

Мы всегда кричим , а куда смотрит акимЁ Или не так? Ну и всегда хотим его укусить. в чём то ограничить, это такое счастье для нас, смертных! Из всего этого зависть так и брызжет или я не прав?

Цитата:Ваш крик души понятен, правда я просил пример конкретной ситуации где экстренно нужен аким. Я сам придумать не смог, потому попросил вас. Те ситуации что оказались доступны моему воображению подразумевают что вовремя, как вы отметили, должны прибыть ремонтные бригады, экстренные службы и т.д. и, ну во всяком случае как я это вижу, одна из задач акима организовать в вверенном ему участке территории работу и координацию так, чтобы он сам на месте экстренного события нафиг был не нужен. Это вообще задача любого руководителя. Что касается зависти, причем здесь она? Почему я вижу очевидные проблемы когда перемещаюсь по городу, хоть пешком хоть верхом, а он нет? Но ему с какого-то перепуга нужно купить машину за народные деньги. Тут как бы вопрос практического плана. Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.