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Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
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