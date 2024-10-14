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≡ Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50275
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Отправлено: 14.10.24 - 17:23
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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась о казахстанцах, которые не привыкли и не готовы к работе. Она заявила, что за отказ от работы необходимо ужесточать наказание.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3581
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Отправлено: 14.10.24 - 17:23
#1
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//В селе Сергеевка в Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч тенге. На такую работу не идут люди// - а в той Сергеевке есть нормальные дороги, больница, школа? Есть в домах водопровод и газ? Или воду надо таскать из колодца, топить печку углем, добираться в соседнее село по разбитым дорогам? А помощь мединцискую там оказать смогут? А учителя номальные в школе там есть? Накой эти 600 тысяч, если живя в городе, в комфорте, можно таксуя, зарабатывать те же деньги.

[Исправлено: юля елиссева, 14.10.2024 - 18:24]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15447
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 17:57
#2
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Цитата:
нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч

Че то тут не то)) Не верится что прям не хотят работать Сергеевские. Где то есть подвох. Это нужно у местных спрашивать. Может обещают но не платят.

Цитата:
юля елиссева:

Местоположение неплохое у села. Дорога между Петропавловск и Новоишимское, я там даже зимой проходил в буран. Не тьма тараканье)) не тупик, а проходная дорога
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5968
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 19:07
#3
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А при чём здесь Китай? Может гнать надо таких министров, которые не знают ,о чём их работа? Я лично знаю много народу , которые встают в 5 утра и идут на работу на Складской и зарплата я так подозреваю у них не 600000 тенге. Да у меня соседи такие, вместе с моим котом встают. Я помню был один деятель, ныне покойный, большой человек был при Назарбаеве, очень любил на гулянках продвинуть тезис о патологической лени казахов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6531
Re: Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования...
Отправлено: 14.10.24 - 19:34
#4
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Цитата://В селе Сергеевка в Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой в 600 тысяч тенге//

Пусть НЕ СВИСТИТ министр - нету такой зарплаты у сварщиках в селах.
Никакое ТОО или КХ так не заплатит.

Цитата://Она предложила ужесточить наказания в этой сфере.//

Тут критикуют Советский Союз:- совок, застой, анау-мынау и прочее - а по сути то что предлагает эта министр по ужесточению - всё это оттуда - из Советов- товарищеские суды; женсоветы при сельских и поселковых советах, стенды-газеты "...они позорят наш коллектив..."- судили пьяниц, лодырей, прогульщиков, дебоширов и в том числе и тех кто НЕ ХОТЕЛ работать или ОТЛЫНИВАЛ от работы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42071
Министр труда о ситуации на рынке: Граждане без образования требуют зарплату в 800 тысяч тенге
Отправлено: 14.10.24 - 20:30
#5
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В Германии сколько работяги получают?
Наши не имеют право получать даже тысячу Ойро?
Министр с ума сошла?
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