Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50275
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento. "Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром!", - отметил аким.
Читать новость
Читать новость
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 891
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 17:32
Цитата:
Ваш крик души понятен, правда я просил пример конкретной ситуации где экстренно нужен аким. Я сам придумать не смог, потому попросил вас. Те ситуации что оказались доступны моему воображению подразумевают что вовремя, как вы отметили, должны прибыть ремонтные бригады, экстренные службы и т.д. и, ну во всяком случае как я это вижу, одна из задач акима организовать в вверенном ему участке территории работу и координацию так, чтобы он сам на месте экстренного события нафиг был не нужен. Это вообще задача любого руководителя. Что касается зависти, причем здесь она? Почему я вижу очевидные проблемы когда перемещаюсь по городу, хоть пешком хоть верхом, а он нет? Но ему с какого-то перепуга нужно купить машину за народные деньги. Тут как бы вопрос практического плана. Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.
saba:
Мы всегда кричим , а куда смотрит акимЁ Или не так? Ну и всегда хотим его укусить. в чём то ограничить, это такое счастье для нас, смертных! Из всего этого зависть так и брызжет или я не прав?
Мы всегда кричим , а куда смотрит акимЁ Или не так? Ну и всегда хотим его укусить. в чём то ограничить, это такое счастье для нас, смертных! Из всего этого зависть так и брызжет или я не прав?
Ваш крик души понятен, правда я просил пример конкретной ситуации где экстренно нужен аким. Я сам придумать не смог, потому попросил вас. Те ситуации что оказались доступны моему воображению подразумевают что вовремя, как вы отметили, должны прибыть ремонтные бригады, экстренные службы и т.д. и, ну во всяком случае как я это вижу, одна из задач акима организовать в вверенном ему участке территории работу и координацию так, чтобы он сам на месте экстренного события нафиг был не нужен. Это вообще задача любого руководителя. Что касается зависти, причем здесь она? Почему я вижу очевидные проблемы когда перемещаюсь по городу, хоть пешком хоть верхом, а он нет? Но ему с какого-то перепуга нужно купить машину за народные деньги. Тут как бы вопрос практического плана. Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1023
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 18:16
Цитата:
Вай хорошо сказали)
Карачун:
Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.
Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.
Вай хорошо сказали)
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 18:29
Цитата:
У Вас есть конкретные замечания к конкретному акиму? Почему у него зад тощий или почему автомобиль комфортный? Недавно прошла информация по поводу смерти уважаемого г-на Укина, Иманды болсын! Так вот ему первому подарили как главе области иномарку, знаю кто дарил, уверяю не бандиты. Тоже зад тощий был или сиденье в Волге Газ 31029 было не мягким? Вопросы может лучше задавать правительству , почему это КИА Сорренто у нас намного дороже чем в Республике Корея?
Карачун:
Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.
Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.
У Вас есть конкретные замечания к конкретному акиму? Почему у него зад тощий или почему автомобиль комфортный? Недавно прошла информация по поводу смерти уважаемого г-на Укина, Иманды болсын! Так вот ему первому подарили как главе области иномарку, знаю кто дарил, уверяю не бандиты. Тоже зад тощий был или сиденье в Волге Газ 31029 было не мягким? Вопросы может лучше задавать правительству , почему это КИА Сорренто у нас намного дороже чем в Республике Корея?
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 18:40
По поводу премьеров Нидерландов или Дании там до сих пор на велосипедах катаются или это был популистский ход?
На чём ездит генсек НАТО: выбор Марка Рютте
266 прочтений
27 июня
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Вчера назначен на пост генерального секретаря НАТО. Послы НАТО утвердили в качестве нового генерального секретаря альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он приступит к работе с 1 октября.
Оставим политику для профильных изданий – и поговорим об автомобилях! АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭСТЕТ
Это Марк Рютте, новый генсек НАТО, вместе со своим Саабом
Будучи на посту премьер-министра, Рютте мог пользоваться «семёркой» BMW с водителем. И пользовался.
Хотя иногда он ездит и на велосипеде, как истинный голландец.
[Исправлено: saba, 14.10.2024 - 19:42]
На чём ездит генсек НАТО: выбор Марка Рютте
266 прочтений
27 июня
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Вчера назначен на пост генерального секретаря НАТО. Послы НАТО утвердили в качестве нового генерального секретаря альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он приступит к работе с 1 октября.
Оставим политику для профильных изданий – и поговорим об автомобилях! АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭСТЕТ
Это Марк Рютте, новый генсек НАТО, вместе со своим Саабом
Будучи на посту премьер-министра, Рютте мог пользоваться «семёркой» BMW с водителем. И пользовался.
Хотя иногда он ездит и на велосипеде, как истинный голландец.
[Исправлено: saba, 14.10.2024 - 19:42]
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 18:40
Это была цитата из автомобильного журнала
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 19:05
Цитата:
Акима дело - правильная расстановка кадров и организация работ в вверенной ему территории, то есть - если где то на Узкой колее побежал кран или задвижка или канализация забилась гавном, то при ПРАВИЛЬНОЙ организации, аким там НЕ НУЖЕН- с гавном справятся уполномоченные на это ведомства и организации.
Авто ему нужно и именно Лексус-600, в условиях Казахстана прежде всего -для ПОНТОВ и для СТАТУСА. Задвижку и канализацию- отремонтируют и без него, как и ремонтировали сто лет назад до его акимства.
saba:
Если что то плохо стало на Узкой Колее и аким не доедет вовремя на велосипеде, кто громче всех кричать будет ?
Если что то плохо стало на Узкой Колее и аким не доедет вовремя на велосипеде, кто громче всех кричать будет ?
Акима дело - правильная расстановка кадров и организация работ в вверенной ему территории, то есть - если где то на Узкой колее побежал кран или задвижка или канализация забилась гавном, то при ПРАВИЛЬНОЙ организации, аким там НЕ НУЖЕН- с гавном справятся уполномоченные на это ведомства и организации.
Авто ему нужно и именно Лексус-600, в условиях Казахстана прежде всего -для ПОНТОВ и для СТАТУСА. Задвижку и канализацию- отремонтируют и без него, как и ремонтировали сто лет назад до его акимства.
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 19:09
Цитата:
Так вопрос встал же не про Лексус, Киа Сорренто нельзя акиму областного центра
ACROS:
Авто ему нужно и именно Лексус-600,
Авто ему нужно и именно Лексус-600,
Так вопрос встал же не про Лексус, Киа Сорренто нельзя акиму областного центра
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 19:10
Цитата://какой вопрос у тебя важный,//
Тыкать- это НЕВЕЖЛИВО.
Тыкать- это НЕВЕЖЛИВО.
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 19:15
Цитата:
Я уже ввыше писал и про КИА и про Лексус: - это как в наставлении невесте:
1) Муж всегда ПРАВ (акиму ПОЛОЖЕН Лексус)
2) Даже если муж не прав, то вступает в силу пункт № 1 ( даже если купили КИА, всё равно у акима будет Лексус)
saba:
Киа Сорренто нельзя акиму областного центра
Киа Сорренто нельзя акиму областного центра
Я уже ввыше писал и про КИА и про Лексус: - это как в наставлении невесте:
1) Муж всегда ПРАВ (акиму ПОЛОЖЕН Лексус)
2) Даже если муж не прав, то вступает в силу пункт № 1 ( даже если купили КИА, всё равно у акима будет Лексус)
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 19:18
Цитата:
Лексус 600 это не круто, я видел нулёвый Лексус 700 и уже на газ перевёл! Поражаюсь за Лексус 700 заплатить нормально, а за бензин ДОРОГОВАТО. Классные казахские понты. Недавно приезжал знакомый на гранте,жаловался на топливную аппаратуру, ты же говорю на газу. так не жалуйся, за всё платить надо
ACROS:
Лексус-600,
Лексус-600,
Лексус 600 это не круто, я видел нулёвый Лексус 700 и уже на газ перевёл! Поражаюсь за Лексус 700 заплатить нормально, а за бензин ДОРОГОВАТО. Классные казахские понты. Недавно приезжал знакомый на гранте,жаловался на топливную аппаратуру, ты же говорю на газу. так не жалуйся, за всё платить надо
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 19:22
Понты не понты, рассказывал про Матиз на газу. недавно приехал шевроле узбекский. Такой же двигатель как на Матизе , 0,8литра. Интересно, когда он развалится от эксплуатации ,окупится ли его ГБО?
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 19:29
Цитата:
В личном владении может быть, при наличии огромного количества блогеров(стукачей) с телефонами наизготовку только КИА.
Личные водители больших чиновников начинают увольняться, они обнаружили . что зарплата у них всего 120000 тенге, раньше как то это не замечали! Мне самому в прошлом году предлагали быть водителем в прокуратуре зарплата 120000 плюс премиальные за неурочную работу. Я отказался.
ACROS:
2) Даже если муж не прав, то вступает в силу пункт № 1 ( даже если купили КИА, всё равно у акима будет Лексус)
2) Даже если муж не прав, то вступает в силу пункт № 1 ( даже если купили КИА, всё равно у акима будет Лексус)
В личном владении может быть, при наличии огромного количества блогеров(стукачей) с телефонами наизготовку только КИА.
Личные водители больших чиновников начинают увольняться, они обнаружили . что зарплата у них всего 120000 тенге, раньше как то это не замечали! Мне самому в прошлом году предлагали быть водителем в прокуратуре зарплата 120000 плюс премиальные за неурочную работу. Я отказался.
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 19:46
Цитата:
Насколько я в курсе, а я в курсе всех этих дел, по крайней мере у себя в районе: - водителям бастыков действительно ПОЧЕМУ то установлена маленькая ставка, не то что маленькая, а прямо МАЛЮСЕНЬКАЯ- какой дурак это наверху установил и для чего - непонятно- вроде в чистоте и без пыли и авто всегда новое - но всё равно работа то НЕНОРМИРОВАННАЯ, а у него семья, скот личный, огород, домашнее хозяйство, дети, родители старые и пожилые и много чего и самое главное: - он много чего СЛЫШИТ от разговоров шефа по телефону в машине и должен об этом МОЛЧАТЬ.
Так вот многим если не всем таким водителям - начальство ДОПИСЫВАЮТ ставки слесарей, сторожей и прочие ставки обслуживающего персонала и плюс премия ежемесячно или ежеквартально - таким образом доводя зарплату до 250 000-300 000 тенге, что в условиях села- шикарно.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 20:49]
saba:
что зарплата у них всего 120000 тенге, раньше как то это не замечали!
что зарплата у них всего 120000 тенге, раньше как то это не замечали!
Насколько я в курсе, а я в курсе всех этих дел, по крайней мере у себя в районе: - водителям бастыков действительно ПОЧЕМУ то установлена маленькая ставка, не то что маленькая, а прямо МАЛЮСЕНЬКАЯ- какой дурак это наверху установил и для чего - непонятно- вроде в чистоте и без пыли и авто всегда новое - но всё равно работа то НЕНОРМИРОВАННАЯ, а у него семья, скот личный, огород, домашнее хозяйство, дети, родители старые и пожилые и много чего и самое главное: - он много чего СЛЫШИТ от разговоров шефа по телефону в машине и должен об этом МОЛЧАТЬ.
Так вот многим если не всем таким водителям - начальство ДОПИСЫВАЮТ ставки слесарей, сторожей и прочие ставки обслуживающего персонала и плюс премия ежемесячно или ежеквартально - таким образом доводя зарплату до 250 000-300 000 тенге, что в условиях села- шикарно.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 20:49]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 891
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 20:05
По прочтении соседней статьи об очередной переименовальческой чесотке, изменил свое мнение. Купите пожалуйста акиму киа мохаве. Какая разница какой херней заниматься и на какие вы....деньги тратить!? Люди все-равно не хотят жить хорошо.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 100, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 100
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать