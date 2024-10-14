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≡ Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50274
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
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Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento. "Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром!", - отметил аким.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
890
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 17:32
#30
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Цитата:
saba:
Мы всегда кричим , а куда смотрит акимЁ Или не так? Ну и всегда хотим его укусить. в чём то ограничить, это такое счастье для нас, смертных! Из всего этого зависть так и брызжет или я не прав?

Ваш крик души понятен, правда я просил пример конкретной ситуации где экстренно нужен аким. Я сам придумать не смог, потому попросил вас. Те ситуации что оказались доступны моему воображению подразумевают что вовремя, как вы отметили, должны прибыть ремонтные бригады, экстренные службы и т.д. и, ну во всяком случае как я это вижу, одна из задач акима организовать в вверенном ему участке территории работу и координацию так, чтобы он сам на месте экстренного события нафиг был не нужен. Это вообще задача любого руководителя. Что касается зависти, причем здесь она? Почему я вижу очевидные проблемы когда перемещаюсь по городу, хоть пешком хоть верхом, а он нет? Но ему с какого-то перепуга нужно купить машину за народные деньги. Тут как бы вопрос практического плана. Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1023
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 18:16
#31
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Цитата:
Карачун:
Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.

Вай хорошо сказали)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5963
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 18:29
#32
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Цитата:
Карачун:
Быть может если он вытащит зад из комфортного авто, тоже проблемы замечать начнет.

У Вас есть конкретные замечания к конкретному акиму? Почему у него зад тощий или почему автомобиль комфортный? Недавно прошла информация по поводу смерти уважаемого г-на Укина, Иманды болсын! Так вот ему первому подарили как главе области иномарку, знаю кто дарил, уверяю не бандиты. Тоже зад тощий был или сиденье в Волге Газ 31029 было не мягким? Вопросы может лучше задавать правительству , почему это КИА Сорренто у нас намного дороже чем в Республике Корея?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5963
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 18:40
#33
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По поводу премьеров Нидерландов или Дании там до сих пор на велосипедах катаются или это был популистский ход?
На чём ездит генсек НАТО: выбор Марка Рютте
266 прочтений
27 июня
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Вчера назначен на пост генерального секретаря НАТО. Послы НАТО утвердили в качестве нового генерального секретаря альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Он приступит к работе с 1 октября.
Оставим политику для профильных изданий – и поговорим об автомобилях! АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭСТЕТ
Это Марк Рютте, новый генсек НАТО, вместе со своим Саабом
Будучи на посту премьер-министра, Рютте мог пользоваться «семёркой» BMW с водителем. И пользовался.
Хотя иногда он ездит и на велосипеде, как истинный голландец.

[Исправлено: saba, 14.10.2024 - 19:42]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5963
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 18:40
#34
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Это была цитата из автомобильного журнала
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