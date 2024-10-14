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≡ Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50274
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Отправлено: 14.10.24 - 15:00
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В Казахстане установили требования к знанию государственного языка для получения гражданства. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
890
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:00
#1
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Вот это правильно, это я поддерживаю. Обязательно нужно проверять именно ценнейшие качества потенциального гражданина.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
181
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:05
#2
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Еще бы эти баллы у чиновников проверить, особенно у тех, кто это выдумывает)))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42069
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:36
#3
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Отсекают тех, кто сейчас бежит с России, боясь, что под маской убегающих от войны, вселятся сюда агенты и шпионы России и начнут раскачивать лодку..
Ну именно так было и в Украине, когда десятки тысяч фашистов вселились туда из России и начали бойню..
Хотя я, если б не было войны, был бы против.
Но сейчас не знаю, скорее правильно, раз дело касается нападения на Казахстан изнутри..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2077
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:54
#4
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Цитата:
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила

Источник:


Так и в России такие же правила.. В Астане практический общение на казахском языке..Скоро и школы будут преподавать на национальном языке..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2077
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:56
#5
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Цитата:
Михаил:
Еще бы эти баллы у чиновников проверить, особенно у тех, кто это выдумывает)))



Ну нравится не нравится – терпи моя красавица...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16816
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 16:22
#6
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Цитата:
111:
Отсекают тех, кто сейчас бежит с России, боясь, что под маской убегающих от войны, вселятся сюда агенты и шпионы России и начнут раскачивать лодку..

что мешает шпиону выучить казахский и историю казахстана чтобы внедрится сюда?))
ничего, он наоборот с радостью сделает все чтобы выглядить лояльным)

отсекают именно что обычную антивоенную российскую молодежь которая бежит от войны и ищет гражданства в соседних от россии республиках
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1023
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Отправлено: 14.10.24 - 16:37
#7
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Цитата:
abaika95:
что мешает шпиону выучить казахский и историю казахстана чтобы внедрится сюда?))

Так вот для чего мы постоянно меняем: столицы, названия городов/районов/сел и поселков; деньги, герб, гимн, алфавит, формат ЭЦП - чтобы никто не внедрился) :lol:
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7139
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 17:07
#8
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Эти патрули языковые, выпады шовинистов и нациков и даже эти новые законы бредятина полнейшая. Большинство боятся себе признаться и никогда не скажут в слух,что мы от России далеко никуда не ушли, даже наоборот. Несмотря что много уехали народа, да столько же прибыли,говорим мы в большинстве на русском, едим продукты и всякий ширпотреб и большинство населения боготворят Путина. Выводы делаю из соцсетей
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3581
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Отправлено: 14.10.24 - 17:16
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
большинство населения боготворят Путина. Выводы делаю из соцсетей

Алгоритмы соцсетей побирают контент, который нравится конкретно вам. Если вы боготворите розыскиваемного МУС преступника, то это на значит что его богороворят все остальные. Не надо делать выводы только на основании того, какой контет вам подбирают алгортимы соцсетей.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1480
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Отправлено: 14.10.24 - 18:37
#10
Комментарий проходит проверку.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
634
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 18:39
#11
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идиотские правила. Рубят сук на котором сидят. Прежние ошибки им не в урок пошли. Сократят и так не очень многочисленное население, а оставшиеся не смогут управлять экономикой страны. Очередная глупость сверзу.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5963
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 18:54
#12
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ВАЖНО! При подаче документов на оформление гражданства Российской Федерации все документы (в т.ч. паспорта и удостоверения) должны быть действующими. Документы, выданные (оформленные) органами власти иностранных государств, данные в которых не дублируются на русский язык, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык. Подпись переводчика, выполнившего перевод, удостоверяется нотариальной записью в России или консульском учреждении по месту проживания.
Из правил при получении российского гражданства.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5963
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 19:00
#13
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Опять косноязычное наше правительство! Что такое 36 баллов? Что такое элементарное знание Конституции, как по мне, так Конституцию страны должен знать назубок, новый член общества, кто будет оценивать и по каким критериям. всё невнятно и оставляет тему для зубоскальства таким как Максаф!
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