Отсекают тех, кто сейчас бежит с России, боясь, что под маской убегающих от войны, вселятся сюда агенты и шпионы России и начнут раскачивать лодку.. Ну именно так было и в Украине, когда десятки тысяч фашистов вселились туда из России и начали бойню.. Хотя я, если б не было войны, был бы против. Но сейчас не знаю, скорее правильно, раз дело касается нападения на Казахстан изнутри..
Эти патрули языковые, выпады шовинистов и нациков и даже эти новые законы бредятина полнейшая. Большинство боятся себе признаться и никогда не скажут в слух,что мы от России далеко никуда не ушли, даже наоборот. Несмотря что много уехали народа, да столько же прибыли,говорим мы в большинстве на русском, едим продукты и всякий ширпотреб и большинство населения боготворят Путина. Выводы делаю из соцсетей
сайлау курманов: большинство населения боготворят Путина. Выводы делаю из соцсетей
Алгоритмы соцсетей побирают контент, который нравится конкретно вам. Если вы боготворите розыскиваемного МУС преступника, то это на значит что его богороворят все остальные. Не надо делать выводы только на основании того, какой контет вам подбирают алгортимы соцсетей.
идиотские правила. Рубят сук на котором сидят. Прежние ошибки им не в урок пошли. Сократят и так не очень многочисленное население, а оставшиеся не смогут управлять экономикой страны. Очередная глупость сверзу.
ВАЖНО! При подаче документов на оформление гражданства Российской Федерации все документы (в т.ч. паспорта и удостоверения) должны быть действующими. Документы, выданные (оформленные) органами власти иностранных государств, данные в которых не дублируются на русский язык, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык. Подпись переводчика, выполнившего перевод, удостоверяется нотариальной записью в России или консульском учреждении по месту проживания. Из правил при получении российского гражданства.
Опять косноязычное наше правительство! Что такое 36 баллов? Что такое элементарное знание Конституции, как по мне, так Конституцию страны должен знать назубок, новый член общества, кто будет оценивать и по каким критериям. всё невнятно и оставляет тему для зубоскальства таким как Максаф!
Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать