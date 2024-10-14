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Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
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