Отправлено: - 16:47

saba:

Если что то плохо стало на Узкой Колее и аким не доедет вовремя на велосипеде, кто громче всех кричать будет ? Тот кто говорил , что акима вместо КИА Сорренто нужно пересадить на велосипед

Цитата:Можете пожалуйста прямо пример привести, конкретный, ситуации когда, ну пусть на узкой колее, прямо нужен аким. Спасибо