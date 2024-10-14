"Мать отправила мужчину затопить печь". Глава Минтруда озвучила подробности трагедии в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 15:42
"По каким целям и причинам (уехала - прим.), в рамках следствия не разглашается. Но факт в том, что в дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 9 часов вечера он затопил печку и ушел. Это мама прислала его, чтобы дети не замерзли", - заявила Жакупова. Читать новость
Нет газа и оборудования и в этом виноват кто, не аким разве, не президент? Ладно в России, там идет бойня, людей ни во что не ставят и они от безысходности идут на войну. У нас то что с газом в газовой стране? Хотите чтоб люди тоже взяли оружие в руки и шли убивать кого то за бабло, потому что нет элементарно газа, отопления, и скорее всего нет там даже о Господи, унитаза! И так живут казахстанцы? Кто в этом виноват?
"Да, действительно семья являлась получателем адресной социальной помощи. Кроме того, в семье воспитывались дети под разными фамилиями: два брака было у женщины, от первого брака - трое детей, от второго - двое.
По ее словам, в ночь, когда произошла трагедия, мать уехала в город. Для чего - неизвестно.
"По каким целям и причинам (уехала - прим.), в рамках следствия не разглашается. Я даже не знаю, почему она уехала. Но факт в том, что в дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 9 часов вечера он затопил печку и ушел. Это мама прислала его, чтобы дети не замерзли", - заявила Жакупова.
ПолиграфЪ Боярышников: такая хозяйка которая без присмотра оставляла малых детей с газом и
Сейчас там все безопасно. Просто государство кинуло свой народ, и идет по пути России, где так же на народ плевать и наши народы вынуждены жить без унитазов ладно, но без газа в нашей якобы богатой газом стране, как это вообще возможно?
--Ты . Потому что в советское время тебя бы называли человек с АЖП .Тебе надо в депутаты идти . А ты тут сидишь . Там бы больше пользы было от тебя . Я не шучу и не смеюсь в данном случае . Действительно так думаю .
оказывалась два квартала - в пределах 290 тысяч тенге. Выплаты были хорошие
То есть надо 290 тысяч поделить на два квартала, то есть на 6 месяцев, это примерно 50 тысяч тенге в месяц и поделить на количество человек, то есть на 6. То есть по 8000 тенге на человека в месяц? Это вообще как она ляпнула, что "выплаты хорошие"? То же самое и с алиментами.
министра соц защиты к ответу омбудсмена по делам ребенка к ответу всякие комитеты по делам детей к ответу МПС и участкового инспектора по делам несовершеннолетних к ответу
а то ловко с себя ответственность сняли что мол виновата одна мамаша она виновата а вы куда все смотрели? и нахрен вы все тогда нужны? толпами сидите и не могли отследить как живет у вас многодетная мать которая при этом получает гос помощь на детей. вы на детей ей бабки выделяли значит автоматически ответственность легла и на вас, у вас получатель государственных пособий дома не ночует и 6 детей включая годовалого малыша оставляет одних и чужой дядя им ходит печь затапливает среди ночи. почему вы выделяли такой матери деньги? почему не проверили ее моральные и родительские качества? надо было забрать детей и отдать в детдом тогда они выжили бы.
Елбасы конкретно и четко высказался по этому поводу,мол рожали для себя,их (власть) не спрашивали, ну и там про две коровы. Рассуждать и развивать эту тему стали в кулуарах власти, видимо попутно решили так тому и быть
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