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≡ Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50273
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
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Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento. "Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром!", - отметил аким.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11392
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 15:23
#15
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К европейским скромнягам хочется добавить еще и Майкла Блумберга из США. Это политик и бизнесмен, состояние которого оценивается от 16 до 20 миллиардов долларов. На благотворительность за последние годы он потратил более 250 миллионов долларов. Свою зарплату за работу в качестве мэра Нью-Йорка он попросил оценить в один доллар. Ездил всегда на работу на метро и живет постоянно на своей квартире в Манхеттене, отказавшись от мэрских апартаментов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11392
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 15:27
#16
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В "автомобильной" стране Германии использование служебных машин строго ограничено. Лишь главы и госсекретари федеральных и земельных министерств имеют право на служебный автомобиль с шофером.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11392
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 15:28
#17
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Использовать автомобили можно как в служебных, так и в частных целях с одним "но": все частные поездки должны оплачиваться из собственного кармана.В Германии
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42069
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 15:30
#18
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Цитата:
Гога:
автомобильной" стране Германии использование служебных машин строго ограничено. Лишь главы и госсекретари федеральных и земельных министерств имеют право на служебный автомобиль

Ну а как у тебя в стране?
Ну ка расскажи про Бункерного, сколько авиации летает вокруг него, когда он едет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11392
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 15:44
#19
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премьер Дании показывает президенту Франции Макрону Копенгаген - президенты спокойно едут по городу на велосипедах,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11392
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 15:47
#20
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---Премьер Голландии Рютте паркует свой велосипед возле работы, никакой брони, никаких телохранителей:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11392
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 15:55
#21
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А власть всегда будет дистанцироваться от народа - именно потому что она власть.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5957
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 16:10
#22
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Как вот мне нравится , будем делать как в Европе. Это было у чиновников из министерства, теперь просыпается к обывателей! Если что то плохо стало на Узкой Колее и аким не доедет вовремя на велосипеде, кто громче всех кричать будет ? Тот кто говорил , что акима вместо КИА Сорренто нужно пересадить на велосипед! Я пешком хожу с авторынка, пока тепло, до центра, время 2часа15минут, это я, я пока никому не нужен, а аким? Кто больше всех кричать будет, что акима нет на месте, когда он нужен. Ленин про таких как то очень ёмко сказал.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
73
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 16:15
#23
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Интересно они изучают комментарии в НГ.
Так во дворе пр.Кобыланды батыра, 30, нет асфальтированного участка дороги Так для жителей разумнее купить машину дешевле, а на разницу положить асфальт.
Пишу в русле того на сколько они изучают, раз критикуют депутатов. На сколько я знаю городские депутаты не получают заработную плату, и высказались когда пришли.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5957
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 16:35
#24
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Цитата:
Житель КСК:
Так для жителей разумнее купить машину дешевле

А вы ни разу не были утром возле щколы? Все кто здесь порицают власть за авто, привозят своих чад за многомиллионные машины и при этом плачутся что так всё плохо! Я уже не раз говорил. давайте сделаем реформу местного самоуправления, упраздним маслихаты, сделаем акима города выборным, поставим какие то реперы(линии) через которые переступать нельзя, есть превышение молодец, нет?!, полсрока и до свидания. Бюджет полностью в эти сроки в руках акима. Вот тогда с акима и спрашивать можно
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
889
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 16:47
#25
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Цитата:
saba:
Если что то плохо стало на Узкой Колее и аким не доедет вовремя на велосипеде, кто громче всех кричать будет ? Тот кто говорил , что акима вместо КИА Сорренто нужно пересадить на велосипед

Можете пожалуйста прямо пример привести, конкретный, ситуации когда, ну пусть на узкой колее, прямо нужен аким. Спасибо
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16816
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 16:49
#26
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Цитата:
Изучайте внимательно документы на своей комиссии, которые вы создаете! А не потом на самой сессии поднимайте вопросы... неужели депутатов волнует этот вопрос?


это как раз гооврит о том что "ручной" маслихат решил почему то брыкнуть и уколоть акима именно на этом вопросе
а почему депутатша решила на публике за эту машину спросить? а вопросы-вопросы))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16816
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 16:51
#27
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Цитата:
Гога:
премьер Дании показывает президенту Франции Макрону Копенгаген - президенты спокойно едут по городу на велосипедах,

а потом когда журналисты уходят они пересаживаются в свои люксовые ситроены и разьезжаются по дворцам)))
проходили уже
показуха в европе это вся с велосипедами
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5957
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 16:56
#28
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Цитата:
Карачун:
прямо нужен аким.

Мы всегда кричим , а куда смотрит акимЁ Или не так? Ну и всегда хотим его укусить. в чём то ограничить, это такое счастье для нас, смертных! Из всего этого зависть так и брызжет или я не прав?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16816
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 16:56
#29
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Цитата:
ACROS:
Завтра какое нибудь тьмутараканьевское АО или ТОО в безвозмездном порядке, и естественно на договорной основе( забалансовый учёт) передаст новый ЛЕКСУС-600 аппарату акима города.


если было бы так то аким не отстаивал покупку этой кии в ущерб своему имиджу
а то получится глобальная глупость
сейчас акимат купит кию и ему еще кто то из бизнеса (что запрещено потому что будет считаться коррупцией или лоббированием интересов) подарит джипан
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