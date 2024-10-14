Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento. "Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром!", - отметил аким. Читать новость
К европейским скромнягам хочется добавить еще и Майкла Блумберга из США. Это политик и бизнесмен, состояние которого оценивается от 16 до 20 миллиардов долларов. На благотворительность за последние годы он потратил более 250 миллионов долларов. Свою зарплату за работу в качестве мэра Нью-Йорка он попросил оценить в один доллар. Ездил всегда на работу на метро и живет постоянно на своей квартире в Манхеттене, отказавшись от мэрских апартаментов.
Как вот мне нравится , будем делать как в Европе. Это было у чиновников из министерства, теперь просыпается к обывателей! Если что то плохо стало на Узкой Колее и аким не доедет вовремя на велосипеде, кто громче всех кричать будет ? Тот кто говорил , что акима вместо КИА Сорренто нужно пересадить на велосипед! Я пешком хожу с авторынка, пока тепло, до центра, время 2часа15минут, это я, я пока никому не нужен, а аким? Кто больше всех кричать будет, что акима нет на месте, когда он нужен. Ленин про таких как то очень ёмко сказал.
Так для жителей разумнее купить машину дешевле, а на разницу положить асфальт. Пишу в русле того на сколько они изучают, раз критикуют депутатов. На сколько я знаю городские депутаты не получают заработную плату, и высказались когда пришли.
Житель КСК: Так для жителей разумнее купить машину дешевле
А вы ни разу не были утром возле щколы? Все кто здесь порицают власть за авто, привозят своих чад за многомиллионные машины и при этом плачутся что так всё плохо! Я уже не раз говорил. давайте сделаем реформу местного самоуправления, упраздним маслихаты, сделаем акима города выборным, поставим какие то реперы(линии) через которые переступать нельзя, есть превышение молодец, нет?!, полсрока и до свидания. Бюджет полностью в эти сроки в руках акима. Вот тогда с акима и спрашивать можно
ACROS: Завтра какое нибудь тьмутараканьевское АО или ТОО в безвозмездном порядке, и естественно на договорной основе( забалансовый учёт) передаст новый ЛЕКСУС-600 аппарату акима города.
если было бы так то аким не отстаивал покупку этой кии в ущерб своему имиджу а то получится глобальная глупость сейчас акимат купит кию и ему еще кто то из бизнеса (что запрещено потому что будет считаться коррупцией или лоббированием интересов) подарит джипан
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