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Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50273
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Отправлено: 14.10.24 - 15:00
В Казахстане установили требования к знанию государственного языка для получения гражданства. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 889
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:00
Вот это правильно, это я поддерживаю. Обязательно нужно проверять именно ценнейшие качества потенциального гражданина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 181
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:05
Еще бы эти баллы у чиновников проверить, особенно у тех, кто это выдумывает)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42069
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:36
Отсекают тех, кто сейчас бежит с России, боясь, что под маской убегающих от войны, вселятся сюда агенты и шпионы России и начнут раскачивать лодку..
Ну именно так было и в Украине, когда десятки тысяч фашистов вселились туда из России и начали бойню..
Хотя я, если б не было войны, был бы против.
Но сейчас не знаю, скорее правильно, раз дело касается нападения на Казахстан изнутри..
Ну именно так было и в Украине, когда десятки тысяч фашистов вселились туда из России и начали бойню..
Хотя я, если б не было войны, был бы против.
Но сейчас не знаю, скорее правильно, раз дело касается нападения на Казахстан изнутри..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2077
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:54
Цитата:
Так и в России такие же правила.. В Астане практический общение на казахском языке..Скоро и школы будут преподавать на национальном языке..
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Источник:
Источник:
Так и в России такие же правила.. В Астане практический общение на казахском языке..Скоро и школы будут преподавать на национальном языке..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2077
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:56
Цитата:
Ну нравится не нравится – терпи моя красавица...
Михаил:
Еще бы эти баллы у чиновников проверить, особенно у тех, кто это выдумывает)))
Еще бы эти баллы у чиновников проверить, особенно у тех, кто это выдумывает)))
Ну нравится не нравится – терпи моя красавица...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16816
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 16:22
Цитата:
что мешает шпиону выучить казахский и историю казахстана чтобы внедрится сюда?))
ничего, он наоборот с радостью сделает все чтобы выглядить лояльным)
отсекают именно что обычную антивоенную российскую молодежь которая бежит от войны и ищет гражданства в соседних от россии республиках
111:
Отсекают тех, кто сейчас бежит с России, боясь, что под маской убегающих от войны, вселятся сюда агенты и шпионы России и начнут раскачивать лодку..
Отсекают тех, кто сейчас бежит с России, боясь, что под маской убегающих от войны, вселятся сюда агенты и шпионы России и начнут раскачивать лодку..
что мешает шпиону выучить казахский и историю казахстана чтобы внедрится сюда?))
ничего, он наоборот с радостью сделает все чтобы выглядить лояльным)
отсекают именно что обычную антивоенную российскую молодежь которая бежит от войны и ищет гражданства в соседних от россии республиках
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1022
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Отправлено: 14.10.24 - 16:37
Цитата:
Так вот для чего мы постоянно меняем: столицы, названия городов/районов/сел и поселков; деньги, герб, гимн, алфавит, формат ЭЦП - чтобы никто не внедрился)
abaika95:
что мешает шпиону выучить казахский и историю казахстана чтобы внедрится сюда?))
что мешает шпиону выучить казахский и историю казахстана чтобы внедрится сюда?))
Так вот для чего мы постоянно меняем: столицы, названия городов/районов/сел и поселков; деньги, герб, гимн, алфавит, формат ЭЦП - чтобы никто не внедрился)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7139
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 17:07
Эти патрули языковые, выпады шовинистов и нациков и даже эти новые законы бредятина полнейшая. Большинство боятся себе признаться и никогда не скажут в слух,что мы от России далеко никуда не ушли, даже наоборот. Несмотря что много уехали народа, да столько же прибыли,говорим мы в большинстве на русском, едим продукты и всякий ширпотреб и большинство населения боготворят Путина. Выводы делаю из соцсетей
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