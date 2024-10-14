Отправлено: - 16:22

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Отсекают тех, кто сейчас бежит с России, боясь, что под маской убегающих от войны, вселятся сюда агенты и шпионы России и начнут раскачивать лодку..

Цитата:что мешает шпиону выучить казахский и историю казахстана чтобы внедрится сюда?))ничего, он наоборот с радостью сделает все чтобы выглядить лояльным)отсекают именно что обычную антивоенную российскую молодежь которая бежит от войны и ищет гражданства в соседних от россии республиках