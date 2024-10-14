Re: "Мать отправила мужчину затопить печь". Глава...

Отправлено: - 16:19

министра соц защиты к ответу

омбудсмена по делам ребенка к ответу

всякие комитеты по делам детей к ответу

МПС и участкового инспектора по делам несовершеннолетних к ответу



а то ловко с себя ответственность сняли что мол виновата одна мамаша

она виновата а вы куда все смотрели? и нахрен вы все тогда нужны? толпами сидите и не могли отследить как живет у вас многодетная мать которая при этом получает гос помощь на детей. вы на детей ей бабки выделяли значит автоматически ответственность легла и на вас, у вас получатель государственных пособий дома не ночует и 6 детей включая годовалого малыша оставляет одних и чужой дядя им ходит печь затапливает среди ночи.

почему вы выделяли такой матери деньги? почему не проверили ее моральные и родительские качества? надо было забрать детей и отдать в детдом тогда они выжили бы.