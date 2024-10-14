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Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50272
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
Марат Жундубаев сообщил, что конкурс на покупку уже состоялся. 23 млн тенге потратят на новый Kia Sorento. "Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром!", - отметил аким.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1021
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 14:13
Цитата:
Очень и очень жаль. Узнал бы, что из себя представляют наши автобусы, остановки, тротуары. Постоял бы на сквозняке в ожидании своей очереди на вход в автобус.
Цитата:
А проводить политику только на машине за 20+ млн? Какой нибудь Cobalt (местной, кОстанайской сборки) не подойдет для таких целей? Цена вопроса уменьшится почти в 4 раза.
Я не могу пешеходом ходить по городу, - сказал Жундубаев
Очень и очень жаль. Узнал бы, что из себя представляют наши автобусы, остановки, тротуары. Постоял бы на сквозняке в ожидании своей очереди на вход в автобус.
Цитата:
должны проводить государственную политику.
А проводить политику только на машине за 20+ млн? Какой нибудь Cobalt (местной, кОстанайской сборки) не подойдет для таких целей? Цена вопроса уменьшится почти в 4 раза.
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 14:14
Цитата:://за исключением сведений, раскрывающих обеспечение безопасности, - пояснил Уткин//
Может этот КИА Соренто - собран на "АЛЛЮРЕ" из бронированного металла и пуленепробиваемого стекла, разглашение сведении оных всяким недепутатам-корреспондентам, может раскрыть механизм обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ столь важной государственной персоны, как аким провинциального города Костанай.
P.S. За 15 000 000 -20 000 000 тенге можно КАПИТАЛЬНО отремонтировать и НЕ ОДИН раз Лексус и сэкономить в бюджете города 8 000 000 - 3 000 000 тенге.
Это я так, к сведению недепутатов не умеющих считать государственые ( или деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ или ДЕНЬГИ ХОЗЯЕВ депутатов) деньги.
Вот слуги пошли- НЕБЕРЕЖЛИВЫЕ и РАСТОЧИТЕЛЬНЫЕ.
Может этот КИА Соренто - собран на "АЛЛЮРЕ" из бронированного металла и пуленепробиваемого стекла, разглашение сведении оных всяким недепутатам-корреспондентам, может раскрыть механизм обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ столь важной государственной персоны, как аким провинциального города Костанай.
P.S. За 15 000 000 -20 000 000 тенге можно КАПИТАЛЬНО отремонтировать и НЕ ОДИН раз Лексус и сэкономить в бюджете города 8 000 000 - 3 000 000 тенге.
Это я так, к сведению недепутатов не умеющих считать государственые ( или деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ или ДЕНЬГИ ХОЗЯЕВ депутатов) деньги.
Вот слуги пошли- НЕБЕРЕЖЛИВЫЕ и РАСТОЧИТЕЛЬНЫЕ.
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 14:23
Цитата:
Сомневаюсь что аким славного города Костанай будет передвигаться на КИА Соренто.
Все акимы с нищебродских ( дотируемых) районов передвигаются либо на 200-х либо на 570.
Бюджет города Костанай - НЕСОПОСТАВИМ с бюджетами районов.
Завтра какое нибудь тьмутараканьевское АО или ТОО в безвозмездном порядке, и естественно на договорной основе( забалансовый учёт) передаст новый ЛЕКСУС-600 аппарату акима города.
vofkakst:
проводить политику только на машине за 20+ млн
проводить политику только на машине за 20+ млн
Сомневаюсь что аким славного города Костанай будет передвигаться на КИА Соренто.
Все акимы с нищебродских ( дотируемых) районов передвигаются либо на 200-х либо на 570.
Бюджет города Костанай - НЕСОПОСТАВИМ с бюджетами районов.
Завтра какое нибудь тьмутараканьевское АО или ТОО в безвозмездном порядке, и естественно на договорной основе( забалансовый учёт) передаст новый ЛЕКСУС-600 аппарату акима города.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 888
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 14:25
Любопытно. Люди, своими руками создающие прибавочную стоимость, или говоря иначе непосредственно зарабатывающие деньги в том числе и на эту соренту могут перемещаться пешком по городу, а если и не пешком то на не менее "отечественном" кобальте. Как у них так получается, ума не приложу.
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 14:32
---Кто -то хвалил акима . А теперь открылось истинное лицо . Власть портит людей .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15446
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:36
На крутые авто,на ремонт действительно цены космос. Но если уж лексус так сильно сыпется от наших дорог, то соренто и три года не Проживёт.
Можно открыть букмекерские ставки: кто сколько ставит на продолжительность соренто. Год, два, три)
[Исправлено: Vit, 14.10.2024 - 14:37]
Можно открыть букмекерские ставки: кто сколько ставит на продолжительность соренто. Год, два, три)
[Исправлено: Vit, 14.10.2024 - 14:37]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5954
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 14:37
Цитата:
В чём сомнения,? Кто то может цепляться за пост, при живом акиме области? Да ради бога ,пусть хоть на Майбахе ездит, лишь бы думал о горожанах
ACROS:
Сомневаюсь что аким славного города Костанай будет передвигаться на КИА Соренто.
Сомневаюсь что аким славного города Костанай будет передвигаться на КИА Соренто.
В чём сомнения,? Кто то может цепляться за пост, при живом акиме области? Да ради бога ,пусть хоть на Майбахе ездит, лишь бы думал о горожанах
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:43
Цитата:
Вит, вы же водитель: - аким города передвигается только и только по городскому АСФАЛЬТУ- где вы в городе видели разбитые грунтовые дороги и что бы его Лексус передвигался по городской пересечённой местности ?
От чего его Лексус пришёл в негодность ??
От количества лет ?? Не смешите меня.
Просто назрела необходимость в новой машине - и все дела, скажем в новом Лексусе-600.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 15:47]
Vit:
если уж лексус так сильно сыпется от наших дорог
если уж лексус так сильно сыпется от наших дорог
Вит, вы же водитель: - аким города передвигается только и только по городскому АСФАЛЬТУ- где вы в городе видели разбитые грунтовые дороги и что бы его Лексус передвигался по городской пересечённой местности ?
От чего его Лексус пришёл в негодность ??
От количества лет ?? Не смешите меня.
Просто назрела необходимость в новой машине - и все дела, скажем в новом Лексусе-600.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 15:47]
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 14:46
Цитата:
Это мы с вами ( я сельский) или точнее- вы с 111- ДУМАЕТЕ о горожанах.
А, он (аким) должны РАБОТАТЬ ради горожан.
saba:
лишь бы думал о горожанах
лишь бы думал о горожанах
Это мы с вами ( я сельский) или точнее- вы с 111- ДУМАЕТЕ о горожанах.
А, он (аким) должны РАБОТАТЬ ради горожан.
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 14:51
Цитата:
Ну и не надо- никто об этом вас и не просит, наоборот: - ему все говорят: - передвигайся на ОБЩЕСТВЕННОМ транспорте, на автобусах. Ему и талончик или вечный проездной подарили бы.
vofkakst:
Я не могу пешеходом ходить по городу, - сказал Жундубаев
Я не могу пешеходом ходить по городу, - сказал Жундубаев
Ну и не надо- никто об этом вас и не просит, наоборот: - ему все говорят: - передвигайся на ОБЩЕСТВЕННОМ транспорте, на автобусах. Ему и талончик или вечный проездной подарили бы.
Re: Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким...
Отправлено: 14.10.24 - 15:00
---Я не могу пешеходом ходить по городу,-- а почему бы и не передвигаться ? Бородин пешком ходил на работу , да и Кунаев тоже .
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1021
Покупку машины за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная. И высказал претензию депутатам
Отправлено: 14.10.24 - 15:04
Цитата:
Тем более, что городишко у нас не столь велик
Гога:
Тем более, что городишко у нас не столь велик
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