НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50272
Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории. Утверждены правила
Отправлено: 14.10.24 - 15:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане установили требования к знанию государственного языка для получения гражданства. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования.
Читать новость

К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
888
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это правильно, это я поддерживаю. Обязательно нужно проверять именно ценнейшие качества потенциального гражданина.
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
181
Re: Гражданство Казахстана - только при знании языка и истории....
Отправлено: 14.10.24 - 15:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы эти баллы у чиновников проверить, особенно у тех, кто это выдумывает)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS