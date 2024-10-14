Отправлено: - 14:43

Vit:

если уж лексус так сильно сыпется от наших дорог

[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 15:47]

Цитата:Вит, вы же водитель: - аким города передвигается только и только по городскому АСФАЛЬТУ- где вы в городе видели разбитые грунтовые дороги и что бы его Лексус передвигался по городской пересечённой местности ?От чего его Лексус пришёл в негодность ??От количества лет ?? Не смешите меня.Просто назрела необходимость в новой машине - и все дела, скажем в новом Лексусе-600.