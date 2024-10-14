Отправлено: - 14:21

ACROS:

чиновник от образования тут прав: - воспитание детей это ПОЛНОСТЬЮ на матери и отце.

EvilWizard:

А вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей? От кого и отчего он тогда их охраняет, ну если сам в случае чего не за что никогда не отвечает? Для с чего он?

Цитата:Понятно что семья была неблагополучная. За что осудили отца семейства? Принёс горе другим людям? А те прокляли ..жал что за это ответили дети. Мать была у другого дяди и там уснула... Цитата:По вашему значить комитет должен сидеть и караулить к какому дяденьке мать погибших детей на ночь убежит ? Какие меры должен был сделать Комитет по охране прав детей?