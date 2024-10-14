Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50272
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 12:42
За несчастные случаи с детьми несут ответственность их родители. Такое мнение высказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.
Читать новость
Читать новость
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 141
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 12:42
Да ну как может так быть? Тут намедни лженацпаты уже сво в соседнем государстве сюда приплели, видимое такие "родители", ворон ворону глаз не выклюет
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1021
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 12:59
Хоть бы имя и фамилию акима скопипастили с Большой Буквы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3579
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 13:14
Цитата:
области кумар аксакалов сообщил,
Цитата:
Если бы копипастили, то было бы с заглавных.
Цитата:
Напомним? в пятницу, 11 октября
Забыли язык переключить, когда знак препинания писали.
области кумар аксакалов сообщил,
Цитата:
vofkakst:
акима скопипастили с Большой Буквы
акима скопипастили с Большой Буквы
Если бы копипастили, то было бы с заглавных.
Цитата:
Напомним? в пятницу, 11 октября
Забыли язык переключить, когда знак препинания писали.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6526
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 13:18
Оттого что был установлен этот датчик угарного газа что то изменилось бы при пожаре- если мать ущла куда то, а отец был в местах не столь отдалённых ?
Конечно- акимат не оставит семью- что то да и организуют, чиновник от образования тут прав: - воспитание детей это ПОЛНОСТЬЮ на матери и отце.
Ни школа, ни улица, ни общество, никакой социум - только и только ответственность на семье.
Жаль, конечно детей - невинные создания, какие чувства и боль они испытывали уходя из этой жизни.
Конечно- акимат не оставит семью- что то да и организуют, чиновник от образования тут прав: - воспитание детей это ПОЛНОСТЬЮ на матери и отце.
Ни школа, ни улица, ни общество, никакой социум - только и только ответственность на семье.
Жаль, конечно детей - невинные создания, какие чувства и боль они испытывали уходя из этой жизни.
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 67
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 13:28
Цитата:
А вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей? От кого и отчего он тогда их охраняет, ну если сам в случае чего не за что никогда не отвечает? Для с чего он? Для того чтобы с умным видом заявить - что за всё отвечают родители, а общество и государство не причём? Ну для этого то ведь целый Комитет вообще не нужен ни одной стране мира с таким подходом то к охране материнства и детства. С таким подходом это как бы ведь уже подразделение инспекции по делам несовершеннолетних, именно по их делам, а не по охране их прав.
ACROS:
только и только ответственность на семье.
только и только ответственность на семье.
А вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей? От кого и отчего он тогда их охраняет, ну если сам в случае чего не за что никогда не отвечает? Для с чего он? Для того чтобы с умным видом заявить - что за всё отвечают родители, а общество и государство не причём? Ну для этого то ведь целый Комитет вообще не нужен ни одной стране мира с таким подходом то к охране материнства и детства. С таким подходом это как бы ведь уже подразделение инспекции по делам несовершеннолетних, именно по их делам, а не по охране их прав.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2374
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 13:35
Цитата:
Исправили. Спасибо
vofkakst:
Хоть бы имя и фамилию акима скопипастили с Большой Буквы
Хоть бы имя и фамилию акима скопипастили с Большой Буквы
Исправили. Спасибо
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2071
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 14:21
Цитата:
Понятно что семья была неблагополучная. За что осудили отца семейства? Принёс горе другим людям? А те прокляли ..жал что за это ответили дети. Мать была у другого дяди и там уснула... Цитата:
По вашему значить комитет должен сидеть и караулить к какому дяденьке мать погибших детей на ночь убежит ? Какие меры должен был сделать Комитет по охране прав детей?
ACROS:
чиновник от образования тут прав: - воспитание детей это ПОЛНОСТЬЮ на матери и отце.
чиновник от образования тут прав: - воспитание детей это ПОЛНОСТЬЮ на матери и отце.
Понятно что семья была неблагополучная. За что осудили отца семейства? Принёс горе другим людям? А те прокляли ..жал что за это ответили дети. Мать была у другого дяди и там уснула... Цитата:
EvilWizard:
А вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей? От кого и отчего он тогда их охраняет, ну если сам в случае чего не за что никогда не отвечает? Для с чего он?
А вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей? От кого и отчего он тогда их охраняет, ну если сам в случае чего не за что никогда не отвечает? Для с чего он?
По вашему значить комитет должен сидеть и караулить к какому дяденьке мать погибших детей на ночь убежит ? Какие меры должен был сделать Комитет по охране прав детей?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6526
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 14:35
Цитата:
Цитата:
Не знаю чем должен заниматься этот Комитет, но точно знаю что там в таких примерных комитетах в основном состоят: - ХОЛЁНЫЕ дамочки в золоте и в норковых шубах, с дорогим маникюром, на премиальных авто и имеющие еле смутное познания в деле воспитания и охране подрастающего поколения ( не думаю что они знают о Макаренко и тем более знакомы с его трудами) и приходящие на заседания таких Комитетов чисто от повседневной и бытовой СКУКИ или в силу социальной моды среди нуворишей-элиты в части внесения своей лепты в дело Жана и Справедливого Казахстана или по простому: - "...драть их некому....".
Кот от скуки яйца чешет, а кошка занимается ........"
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 15:36]
EvilWizard:
зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей?
зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Какие меры должен был сделать Комитет по охране прав детей?
Какие меры должен был сделать Комитет по охране прав детей?
Не знаю чем должен заниматься этот Комитет, но точно знаю что там в таких примерных комитетах в основном состоят: - ХОЛЁНЫЕ дамочки в золоте и в норковых шубах, с дорогим маникюром, на премиальных авто и имеющие еле смутное познания в деле воспитания и охране подрастающего поколения ( не думаю что они знают о Макаренко и тем более знакомы с его трудами) и приходящие на заседания таких Комитетов чисто от повседневной и бытовой СКУКИ или в силу социальной моды среди нуворишей-элиты в части внесения своей лепты в дело Жана и Справедливого Казахстана или по простому: - "...драть их некому....".
Кот от скуки яйца чешет, а кошка занимается ........"
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 15:36]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать