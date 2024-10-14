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≡ “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50272
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 12:42
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За несчастные случаи с детьми несут ответственность их родители. Такое мнение высказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
141
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 12:42
#1
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Да ну как может так быть? Тут намедни лженацпаты уже сво в соседнем государстве сюда приплели, видимое такие "родители", ворон ворону глаз не выклюет :-P :-P :-P
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1021
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 12:59
#2
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Хоть бы имя и фамилию акима скопипастили с Большой Буквы
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3579
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 13:14
#3
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Цитата:

области кумар аксакалов сообщил,

Цитата:
vofkakst:
акима скопипастили с Большой Буквы

Если бы копипастили, то было бы с заглавных.
Цитата:

Напомним? в пятницу, 11 октября

Забыли язык переключить, когда знак препинания писали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6526
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 13:18
#4
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Оттого что был установлен этот датчик угарного газа что то изменилось бы при пожаре- если мать ущла куда то, а отец был в местах не столь отдалённых ?
Конечно- акимат не оставит семью- что то да и организуют, чиновник от образования тут прав: - воспитание детей это ПОЛНОСТЬЮ на матери и отце.
Ни школа, ни улица, ни общество, никакой социум - только и только ответственность на семье.
Жаль, конечно детей - невинные создания, какие чувства и боль они испытывали уходя из этой жизни.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
67
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 13:28
#5
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Цитата:
ACROS:
только и только ответственность на семье.


А вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей? От кого и отчего он тогда их охраняет, ну если сам в случае чего не за что никогда не отвечает? Для с чего он? Для того чтобы с умным видом заявить - что за всё отвечают родители, а общество и государство не причём? Ну для этого то ведь целый Комитет вообще не нужен ни одной стране мира с таким подходом то к охране материнства и детства. С таким подходом это как бы ведь уже подразделение инспекции по делам несовершеннолетних, именно по их делам, а не по охране их прав.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2374
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 13:35
#6
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Цитата:
vofkakst:
Хоть бы имя и фамилию акима скопипастили с Большой Буквы

Исправили. Спасибо
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2071
Re: “Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о...
Отправлено: 14.10.24 - 14:21
#7
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Цитата:
ACROS:
чиновник от образования тут прав: - воспитание детей это ПОЛНОСТЬЮ на матери и отце.

Понятно что семья была неблагополучная. За что осудили отца семейства? Принёс горе другим людям? А те прокляли ..жал что за это ответили дети. Мать была у другого дяди и там уснула... Цитата:
EvilWizard:
А вот скажите, пожалуйста, зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей? От кого и отчего он тогда их охраняет, ну если сам в случае чего не за что никогда не отвечает? Для с чего он?


По вашему значить комитет должен сидеть и караулить к какому дяденьке мать погибших детей на ночь убежит ? Какие меры должен был сделать Комитет по охране прав детей?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6526
“Ответственность только на родителях“ - Минпросвещения о гибели пятерых детей в Житикаре
Отправлено: 14.10.24 - 14:35
#8
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Цитата:
EvilWizard:
зачем тогда вообще Комитет по охране прав детей?

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Какие меры должен был сделать Комитет по охране прав детей?



Не знаю чем должен заниматься этот Комитет, но точно знаю что там в таких примерных комитетах в основном состоят: - ХОЛЁНЫЕ дамочки в золоте и в норковых шубах, с дорогим маникюром, на премиальных авто и имеющие еле смутное познания в деле воспитания и охране подрастающего поколения ( не думаю что они знают о Макаренко и тем более знакомы с его трудами) и приходящие на заседания таких Комитетов чисто от повседневной и бытовой СКУКИ или в силу социальной моды среди нуворишей-элиты в части внесения своей лепты в дело Жана и Справедливого Казахстана или по простому: - "...драть их некому....".
Кот от скуки яйца чешет, а кошка занимается ........"

[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 15:36]
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