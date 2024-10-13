Фокусы и манипуляции с интеллектом известны тысячи лет. Правда, со времен так называемой перестройки они обрели и новые и очень опасные формы. В первую очередь в сферах образования и СМИ. Прилетевший же к нам на крыльях прогресса Интернет сделал эти формы вездесущими. Читать новость
Невольно здесь вспомнилось, как в годы подготовки и развертывания Второй мировой войны нацистская пропаганда ловко использовала Нострадамуса. Официально вроде бы даже запрещали.
Вы помните пропаганду ту, при которой вас даже не было. Хорошо. Сейчас идет пропаганда, что украинского народа не существовало и потому их надо уничтожить. То есть пропаганда бойни в Украине, которой уж скоро три года. У вас за эти почти три года сформировалось свое собственное независимое мнение за это время или как? Вы считаете у вас "официальное" оно или "независимое"? Но в том или ином случае, пора бы высказаться, так ведь понимаю? Если вы не можете этого понять за почти три года, то зачем требовать от кого то, чтоб сразу дал оценку тому или иному предмету? Я в шашки по переписке играл, и то на ответ давалось не более месяца что ли. И все. Засчитывается поражение. Вы почти три года не можете сказать ответ. Это просто поразительно.
Цитата//Правда, не всякий такой плод окажется полезным.//
Истина- полезный плод, но только ею надо уметь пользоватся. А, правда - она разная- иногда ВРЕМЕННО полезная для чиновников, но НЕПОЛЕЗНАЯ для народа, или НАОБОРОТ, как в случае с АЭС. Можно бить "правду-матку" про якобы полезную АЭС, при этом не брезгуя ничем как в случае с высказыванием этого депутата от правящей партии о "пирровой" победе над мифическими оппонентами, которые в то же время являются его "ХОЗЯЕВАМИ" - ведь не то что к концу строительства этой АЭС, уже буквально завтра, через год, два - НЕ БУДЕТ в помине и этого депутата, и этих министров, к 2029 году не должно быть и самого Токаева( с поправкой на АВТОРИТАРНОСТЬ и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ казахской власти- всякое может случиться до 2029 года). Ведь НИКТО из нынешних апологетов АЭС не понесёт ОТВЕТСТВЕННОСТИ , хотя бы за - СРОКИ, СТОИМОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ станции к концу срока строительства и они об этом прекрасно ЗНАЯ обещают ВСЁ что угодно в угоду нынешней ситуации, всё равно через определённое время все ОНИ элементарно СВАЛЯТ в Дубаи или ещё куда-нибудь. Пример тому: - соратники бывшего всемогущего Елбасы, которые все эти 30 лет клялись в любви и верности Родине и ПРАВИЛЬНОМУ курсу и БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ служению народу и стране и как оказалось на самом деле все ОНИ простые гос.служащие, но в то же время и - МИЛЛИОНЕРЫ и МИЛЛИАРДЕРЫ, причём тайные как Сатыбалды или корейко.. Как там у Чацского: "....служить бы рад, прислуживать тошно...." - явно не про них.
А В НГ есть журналисты моложе 60 лет? Знаю, что есть. У меня такое впечатление, что им не дают здесь публиковаться. Здесь публикуются только подрабатывающие пенсионеры, которые помнят... сотворение мира. Все их материалы - сплошное восхваление СССР! Хотите СССР? Помните, с чего СССР начинался? В России свергли царя и к власти пришли большевики!!! Когда здесь будут публиковать молодых журналистов?! Хотя бы возрастом до 50!!! Авгиевым конюшням нужна свежая струя!!!
Лженаука, популисты и гос пропаганда существовали всегда и приводили страны к краху. Некоторые после этого обращались к научному методу, ответственной политике, запрету пропаганды и свободе слова - добивались успехов, но от возвращения "в зад" как мы видим, гарантий нет для всех. Более того, идеи возвращения "в зад" набирают популярность повсеместно, видно забыли как там было "в заду".
bgb: Помните, с чего СССР начинался? В России свергли царя и к власти пришли большевики!!!
Помним, конечно: и немножко не так, или совсем не так - -в феврале 1917 года, в результате добровольного ОТРЕЧЕНИЯ императора всея Руси от престола и так называемой февральской к власти пришло Временное правительство во главе с Керенским. - в октябре( старый стиль) или в ноябре 1917 года (по новому стилю) в результате Великой Октябрьской Социалистической Революции к власти пришли большевики во главе с В.И. Лениным, и установилась Советская власть, то есть власть Советов и депутатов ( именно поэтому и называлась власть - Советской). - СССР образовалась ЗНАЧИТЕЛЬНО позже, где то , если память не изменяет, в декабре 1922 года, после смерти Ленина.
НГ есть журналисты моложе 60 лет? Знаю, что есть. Нас стариков гоняют отовсюда, уже без намека в глаза говорят,возмущаются что ходу не дают,места не уступают ни в поликлинике,ни в общественном транспорте. Думаю,не стоит близко к сердцу принимать. Какие времена,такие нравы, хорошо хоть нет закона как в Японии,когда стариков относили на гору Нароями
bgb: А В НГ есть журналисты моложе 60 лет? Знаю, что есть.
Вопрос про журналистов или про внештатных авторов? Юрий Яковлевич Бондаренко - внештатный автор "НГ", который сотрудничает с нами уже много лет. И мы считали и считаем, что его мнение по разным вопросам интересно многим нашим читателям. Так же, как мнения других внештатных авторов, вне зависимости от их возраста. Цитата:
bgb: У меня такое впечатление, что им не дают здесь публиковаться.
Это ложное впечатление. Если мнение интересно читателям, мы его публикуем. Вне зависимости от личности автора.
Нас стариков гоняют отовсюда, уже без намека в глаза говорят,возмущаются что ходу не дают,места не уступают ни в поликлинике,ни в общественном транспорте. Думаю,не стоит близко к сердцу принимать. Какие времена,такие нравы, хорошо хоть нет закона как в Японии,когда стариков относили на гору Нароями Источник:
Мне тоже за 60, но просто противно слушать вечные стенания о том, что раньше была глина, а сейчас это уже не глина...
Цитата:
Вопрос про журналистов или про внештатных авторов? Юрий Яковлевич Бондаренко - внештатный автор "НГ", который сотрудничает с нами уже много лет. И мы считали и считаем, что его мнение по разным вопросам интересно многим нашим читателям. Так же, как мнения других внештатных авторов, вне зависимости от их возраста. Источник:
Ну да! Я и забыл! Столпы газеты: Бондаренко, Воронин и др. почетные граждане... А кто определяет, есть ли у многих читателей интерес к их публикациям? Интерес, прямо скажем, вялый. Видишь фиамилию автора и уже сразу догадываешься о смысле статьи до того, как прочел. Предложение: Для экономии времени просто печатайте фамилию автора! Или для сохранинения гонорара, напишите: Иванов (например) написал статью о плохом обслуживании в магазине и как в СССР было хорошо. А мы уже тут сами копья начнём ломать - ведь нам только дай повод! Да и без него тоже...)))
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