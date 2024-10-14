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"Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают о смерти еще одной собаки в приюте в Костанае. Предположительно ее отравили
"Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают о смерти еще одной собаки в приюте в Костанае. Предположительно ее отравили
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