Отправлено: - 12:01

Я думаю, дачникам помешал шум, лай собак - всегда есть недовольные



Убили и одну собаку, которая находилась в вольере, возле забора приюта.



Хотя собаки жили в естественной среде обитания - на улице, волонтеры планировали забрать их за забор.



мотив надо изучатьесли собак действительно травят то зачем? чтобы что? собаки мешают кому то там? чем мешают? лаем постоянным или от этого приюта несет за версту? так к волонтерам как раз вопросы возникнут в случае этогоЦитата:конечно будут недовольные если вы развели там собак которые частью живут даже не в приюте а за его забором бегая по округе и лая постоянноЦитата:естественная среда обитая для дикой собаки это лес или пустыня в австралии где обитают дикие собаки дингоа это одомшненные собаки их среда обитая не улица как общественное пространство а имнно хозяйство или территория дома, почему они у вас за забором живут?вы отслеживали их перемещения вне приюта? куда они у вас там ходят?вообщем вопросов к этому приюту также много