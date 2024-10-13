Отправлено: - 11:20

Гога:

Когда эта безграмотность здесь закончиться

Цитата:Во-первых, в данном случае "закончится" надо писать без мягкого знака.Во-вторых, запятая после названия улицы - не настолько грубая ошибка, чтобы к ней придираться каждый раз. Я так считаю.Если есть время - исправляем. Если нет - выдаем так, как нам прислали энергетики, исправляя только ошибки в названиях улиц - это действительно важно.Если вы увидели ошибку в названии улицы - укажите ее.