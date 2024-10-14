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≡ "Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают о смерти еще одной собаки в приюте в Костанае. Предположительно ее отравили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50270
"Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают о смерти еще одной собаки в приюте в Костанае. Предположительно ее отравили
Отправлено: 14.10.24 - 10:35
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Об этом "НГ" сообщила волонтёр ОО "Надежда Плюс kst" Анастасия СЕРИКОВА. Она рассказала, что труп животного обнаружили 11 октября. Причем собака находилась на территории приюта, в отличие от погибших ранее.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3578
Re: "Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают...
Отправлено: 14.10.24 - 10:35
#1
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Не стастается версия с отравлением. Сами говорят, что собака была в приюте. Получается свои и отравили? Или какой-то собачий вирус среди собак приюта?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6518
"Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают о смерти еще одной собаки в приюте в Костанае. Предположительно ее отравили
Отправлено: 14.10.24 - 11:02
#2
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Почему именно одну ??
Если в пищу что то добавили то и остальные бы погибли.
И у них так шикарно с деньгами: - что только за одну лишь информацию 200 000 казахских долларов ??
Богатая организация- или спонсоры через чур щедры или организаторы приюта не считают деньги.

[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 12:05]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2070
Re: "Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают...
Отправлено: 14.10.24 - 11:03
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Не стастается версия с отравлением. Сами говорят, что собака была в приюте


Стараются что бы на них обратили внимание и пожалели, в собственных карманах перестаёт звенеть монета..

Хотя и такой вариант не исключён...антисанитария ужасная...они нанимают бичей по уходу за собаками ..а у бичей свой метод воспитания собак ...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2070
Re: "Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают...
Отправлено: 14.10.24 - 11:08
#4
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Цитата:
ACROS:
Богатая организация .


так знали бы вы как они попрошайничают у прибыльных фирм...цыгане позавидуют...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16810
Re: "Долго билась в конвульсиях" - Волонтеры сообщают...
Отправлено: 14.10.24 - 12:01
#5
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мотив надо изучать

если собак действительно травят то зачем? чтобы что? собаки мешают кому то там? чем мешают? лаем постоянным или от этого приюта несет за версту? так к волонтерам как раз вопросы возникнут в случае этого

Цитата:
Я думаю, дачникам помешал шум, лай собак - всегда есть недовольные

конечно будут недовольные если вы развели там собак которые частью живут даже не в приюте а за его забором бегая по округе и лая постоянно

Цитата:
Убили и одну собаку, которая находилась в вольере, возле забора приюта.

Хотя собаки жили в естественной среде обитания - на улице, волонтеры планировали забрать их за забор.

естественная среда обитая для дикой собаки это лес или пустыня в австралии где обитают дикие собаки динго
а это одомшненные собаки их среда обитая не улица как общественное пространство а имнно хозяйство или территория дома, почему они у вас за забором живут?
вы отслеживали их перемещения вне приюта? куда они у вас там ходят?

вообщем вопросов к этому приюту также много
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