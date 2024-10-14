Отправлено: - 10:38

Козлов я:



Цитата:У нас в стране после апреля 2019 года можно критиковать как бы и бывшего и нынешнего президента и правительство и акимов и депутатов и даже Путина с Байденом и товарища Си.В связи с массовой и поголовной критикой ВСЕХ и ВСЯ, к вам вопрос - под кем мы всё таки "ходим" и кто управляет нами ??