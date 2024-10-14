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≡ Николай ВОРОНИН: Что может власть? И много, и ничего
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50269
Николай ВОРОНИН: Что может власть? И много, и ничего
Отправлено: 14.10.24 - 09:46
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Чиновники осознают, что терпение народа не бесконечно, и боятся повторения января 2022 года. Не зря в преддверии референдума в столице устанавливали дополнительные заграждения. По какой-то «счастливой» случайности именно на это время пришлось и проведение у нас военных учений стран Содружества.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1733
Re: Николай ВОРОНИН: Что может власть? И много, и ничего
Отправлено: 14.10.24 - 09:46
#1
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И?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3451
Re: Николай ВОРОНИН: Что может власть? И много, и ничего
Отправлено: 14.10.24 - 10:05
#2
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Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6516
Re: Николай ВОРОНИН: Что может власть? И много, и ничего
Отправлено: 14.10.24 - 10:38
#3
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Цитата:
Козлов я:


У нас в стране после апреля 2019 года можно критиковать как бы и бывшего и нынешнего президента и правительство и акимов и депутатов и даже Путина с Байденом и товарища Си.
В связи с массовой и поголовной критикой ВСЕХ и ВСЯ, к вам вопрос - под кем мы всё таки "ходим" и кто управляет нами ??
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6516
Re: Николай ВОРОНИН: Что может власть? И много, и ничего
Отправлено: 14.10.24 - 10:47
#4
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Цитата:
Skeptic:
Цитата автора //надо ещё знать куда ехать.//


Извечный вопрос русской зарубежной нигилистической интеллигенции со временем плавно перешедший к казахской интеллигенции и не только к казахской: -"...кто виноват и что делать....".
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